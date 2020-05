Comisionado NMEAD: “No ha sido justo” proceso de investigación de la Cámara sobre las pruebas

Al reaccionar a un referido a agencias de investigación estatal y federal por la fallida transacción de pruebas de COVID-19, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), José Burgos Vega, calificó hoy la investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes como un proceso que no ha sido justo.

En declaraciones escritas, sostuvo que “me enteré por la prensa de la decisión del representante de hacer un referido sobre la investigación que realiza la Comisión de Salud. Como Comisionado pero también en mi carácter personal lamento mucho esa determinación. En mi vida profesional, jamás, nunca, se han levantado señalamientos sobre mi desempeño, muchísimo menos sobre mi integridad”.

“Lamento lo que parece evidente ante los ojos de muchos observadores, que me lo han dicho en cada esquina donde voy, que más allá de la verdad que es meritorio encontrar, se han colocado aquí otros elementos que me apenan mucho. Con estos truenos, cada vez será más complicado aceptar entrar al servicio público”, reaccionó.

“Aun así, no tengo otra alternativa que darle la bienvenida a cualquier referido, con la esperanza de que esa indagación sí la haga un organismo justo e imparcial que tenga como único propósito aclarar toda la situación surgida en esa compra. Estas expresiones no deben ser entendidas como un ataque a la Legislatura, a la que respeto, pero sí mi apreciación sobre un proceso que no ha sido justo”, dijo el comisionado.

Las expresiones de Burgos Vega surgen luego de que la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes hiciera referidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI), a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre la compra irregular de pruebas y suministros de salud durante la emergencia de salud pública relacionada al coronavirus, COVID-19.

Referidos al FEI y al FBI de la Comisión cameral por escándalo en Salud También hay referidos a Ética Gubernamental y a la Contralora. Los referidos incluyen a la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo y al jefe de Manejo de Emergencias. José Burgos

Planteó que estas serán sus únicas expresiones, mientras el asunto siga bajo investigación.

“Por lo pronto, NMEAD continúa trabajando con las emergencias de los terremotos y de la pandemia, además de preparando todo para enfrentar la temporada de huracanes que se avecina”, explicó Burgos Vega.