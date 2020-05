Secretario de Hacienda: “Los sistemas no son infalibles”

La posibilidad de que los beneficiarios del Seguro Social puedan recibir el incentivo federal de $1,200 bajo el mismo sistema que reciben mensualmente sus ingresos no está del todo descartada, según el secretario de Hacienda, Francisco Parés, quien indicó mantienen comunicación con las autoridades federales en búsqueda del mecanismo menos complicado para este segmento de la población.

“Estamos en conversaciones, viendo qué acuerdo podamos llegar con el gobierno federal […] Virtualmente, todos los participantes de Seguro Social tienen una cuenta de banco, así que si nos dan quiénes son los residentes de Puerto Rico, que ellos lo saben porque tienen la dirección de las personas, la cuenta de banco y el seguro social, nosotros podemos validar con la información que tenemos acá y computarle el crédito correspondiente”, explicó el secretario sobre los beneficiarios de seguro social en Puerto Rico.

Así mismo, en entrevista Punto por Punto con Metro, Parés indicó que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) sí deberán en su momento someter su información al sistema de SURI, pues las regulaciones federales impidieron que la ayuda se tramitara a través del mismo sistema de la tarjeta que ya tienen. El contador público autorizado indicó que las personas no deben temer que Hacienda pueda en el futuro utilizar información suministrada en este proceso para embargos de cuentas por deudas, ya que son divisiones separadas en la agencia.

El jefe de Hacienda reiteró su llamado a personas con acceso a tecnología a asistir a jubilados en el proceso que se vaya a seguir con las ayudas. Dijo que están en conversaciones con municipios para establecer algún tipo de programa de asistencia tecnológica.

Sobre personas que estén llenando sus planillas esta semana, el titular de Hacienda aseguró que podrían caer en el primer grupo que se atiende de contribuyentes 2019. “Esto es un proceso continuo. De igual manera puede ocurrir con un nuevo contribuyente que no ha radicado su planilla 2019. Obviamente no la va a recibir por la fase dos porque no era un contribuyente de 2018, tampoco es un non-filler porque tiene un deber de radicar una planilla… digamos que ese contribuyente la radica en la tercera semana de mayo, pues se procesa esa planilla, nosotros tomamos los datos, la percibimos que es un participante y se le envía automáticamente si reportó su cuenta de banco en una planilla que es de reintegro”, explicó el secretario.

En cuanto a las fallas en sistemas electrónicos como el de Evertec impactado el pasado fin de semana por el alto volumen de tráfico, el titular de Hacienda dijo que han estado en comunicación con ejecutivos de la empresa, así como con el Banco Popular,

De otra parte, Parés reconoció que hay personas en Puerto Rico que recibieron un cheque del gobierno federal con la ayuda porque en algún momento pagaron directamente su Seguro Social. Adjudicó estas duplicaciones a que ningún sistema es perfecto. El funcionario aseguró que no habrá penalidades por estas fallas, pero que las personas no deben utilizar las dos ayudas, pues una será recobrada, aunque sin intereses, ni penalidades. Lo que sí no puede haber es que intencionalmente la persona haya hecho gestiones ante ambos sistemas —el federal y el estatal— con la intención de cobrar dos veces porque eso sería fraude.

En turno las enfermeras

Aunque el incentivo a las enfermeras se anunció hace ya un mes y medio, aún Hacienda afina los detalles del plan para la distribución de esta ayuda. Parés indicó que ya están próximos a anunciar cómo será el proceso para distribuir el incentivo a enfermeras del sector público y privado.

“Le vamos a presentar a la gobernadora ya el plan de trabajo. Ya hemos podido tener una información que era indispensable para comenzar el diseño y programación de esto. Creo que en unos cuantos días van a ver unos desarrollos bastantes palpables sobre esto”, dijo Parés. Aseguró que será un proceso simple para los profesionales de la enfermería.

Reintegros a buen ritmo

Aunque reconoce que hay reclamos de personas que no han cobrado los reintegros, el secretario de Hacienda sostiene que el ritmo de pago de reintegros a contribuyentes es mejor que otros años. Aseguró que en los pasados 13 días se han pagado $30 millones en reintegros.