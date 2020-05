Enfermera de Nueva York: "Están asesinando a los pacientes de coronavirus"

Desesperada por el drama que está viviendo, una enfermera de Nueva York grabó un video donde denuncia que los enfermos de coronavirus prácticamente no están siendo tratados en medio de la arremetida más violenta de la pandemia.

“Ya no sé qué hacer”, reconoce al mencionar que a muchos pacientes no se les hace tratamiento e inclusos actos de negligencia, principalmente con pacientes afroamericanos.

En el registró que publicó Nicole Sirotek, quien trabajó en el hospital Elmhurst, de Queens, se escucha “sé que no todo el mundo va a sobrevivir, no soy tan inocente. Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (…) Te estoy diciendo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha”.

La enfermera relata casos en que se hicieron tratamiento erróneos que terminaron matando a la persona, entubaciones mal realizadas o desfibrilaciones efectuadas en momentos indebidos. “Vi a un anestesista colocar un tubo ET y romper su esófago y el tipo se asfixió hasta morir con su propia sangre. El coronavirus no colocó ese tubo incorrectamente”, aseguró.

Visiblemente afectada, Sirotek afirma que “ni siquiera a las organizaciones de apoyo les importa una mierda esta gente. Literalmente, las vidas de los negros no importan aquí. Y, quiero decir, es bastante triste que alguien que es blanca y vive a cientos de kilómetros de esta ciudad le importe más esta gente que a los de esta ciudad”.

Y agrega que “a nadie le importa porque todos son minorías y nosotros estamos en el maldito ‘barrio’. Y eso no está bien. Crecí muy pobre y sé lo que es ser completamente olvidado y que nadie te defienda”.