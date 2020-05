Cientos de empleados denuncian a patronos ante OSHA en medio de la pandemia

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PROSHA), recibió 680 querellas contra patronos relacionadas a la crisis por el COVID-19, entre el 14 de marzo y el 29 de abril. De estas querellas, al menos 129 se reportaron entre el 1ro y el 29 de abril, justo antes de que el Gobierno comenzara la reapertura parcial tras el toque de queda y la misma semana en que se espera el pico en la cantidad de casos de infecciones por COVID-19.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) envió una tabla cuyas cifras discrepan de los números que ofreció la misma agencia a preguntas específicas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

De las querellas relacionadas a la pandemia según los datos del DTRH, de patronos que mantuvieron sus operaciones durante la cuarentena, al menos 50 provienen de empleados de hospitales y ocho de centros de servicios de salud de alrededor de la Isla. Entre ellos el hospital HIMA de Bayamón, Auxilio Mutuo de San Juan, Menonita de Humacao, San Pablo de Caguas, Perea de Mayagüez, La Concepción de San Germán y Pavía de Toa Baja. También hay ocho querellas contra Walmart de Santurce, Bayamón, Cayey, Carolina, Ponce y Fajardo. Walmart Supercenter de Canóvanas tiene dos querellas, una del mes de abril y otra de marzo. Iván Báez, director de relaciones públicas y gubernamentales de Walmart, es miembro del Task Force Económico que asesora al Gobierno e impulsa la reapertura económica.

Empleados del Banco Popular de Canóvanas, Santurce y otras dos sucursales de San Juan también sometieron querellas ante PROSHA. Ignacio Álvarez, presidente y director ejecutivo del Popular Inc. es otro miembro del Task Force Económico.

PROSHA es parte del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. A preguntas del CPI, Briseida Torres, secretaria del Trabajo afirmó que “la cantidad de querellas recibidas por PROSHA forma parte de la información brindada en los informes del DTRH” al Task Force Económico y al Task Force Médico del Gobierno. Además, “la secretaria del DTRH tuvo participación en algunas de las reuniones del Task Force Económico donde se discutió la reapertura parcial de la economía”.

Emilio Colón Zavala, presidente del Task Force Económico, se desmarcó de la información relacionada a las querellas. “El rol nuestro no es investigar querellas, el rol nuestro es hacer recomendaciones para una reapertura económica. Así que no sé, no me consta el tema de las querellas, la realidad es que nosotros no tenemos información de querellas. Nosotros hicimos unas recomendaciones en cuanto a cómo las empresas deben manejar su riesgo por contagio de COVID en el trabajo. Además de eso, se adoptó que las empresas que llevan abiertas desde el día cero tengan que someter su plan y certificarlo, como los que vayan a empezar a trabajar ahora en esta segunda parte”, dijo al CPI.

Puede acceder el reportaje completo en periodismoinvestigativo.com