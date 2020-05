Carmen Yulín suspende directoras por dejar trabajar empleados sin resultado de prueba

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, suspendió en el día de ayer a dos directoras del programa Head Start por permitir que dos empleados trabajaran sin haber recibido los resultados de las pruebas del coronavirus, una de las cuales resultó positivo según trascendió en la tarde del miércoles.

"He advenido en conocimiento que contrario a mis instrucciones expresas, dos empleados comenzaron a trabajar que no habían recibido el resultado de sus pruebas de COVID. Uno de esos empleados dió positivo en la tarde. Esa persona no trabajó en la confección de alimentos a pesar de que su clasificación era de cocinero", comentó la ejecutiva municipal en declaraciones escritas.

Por esta situación la alcaldesa indicó que tanto la directora el Programa de Early Head Start y la directora interina del Programa de Head Start fueron suspendidas y serán sometidas a un proceso disciplinario.

Además, como medida de seguridad para evitar el contagio entre otros empleados, Cruz informó que envió en aislamiento a unos 19 empleados que estuvieron laborando el mismo día que el caso positivo estuvo en las facilidades de ambos programas. Se espera que entre el 11 y 12 de mayo se les realice nuevamente la prueba para cuando se conozca los resultados saber a cuales empleados se les puede permitir reincorporarse a sus labores.

Por otro lado, según la publicación de la mandataria municipal, ambos centros se estarán desinfectando entre el día de hoy y mañana viernes. Mientras culmina el proceso de desinfección de las facilidades y se le vuelven a realizar las pruebas a los empleados, las 139 comidas que se estaban trabajando en esos centros, se estarán realizando en otro Centro y se moverá personal de otros pero "estos estarán trabajando desde una carpa a las afueras del Centro Castillo Infantil", indicó.

"Tengan la seguridad de que la seguridad de nuestro personal y nuestros participantes es de la más alta prioridad para mí. Es inaceptable que estos dos miembros gerenciales hayan ubicado a estos trabajadores en su lugar de trabajo en directo desafío a instrucciones dadas en reuniones internas como públicamente. Por tal razón recibirán fuertes sanciones disciplinarias. En el Municipio no hemos escatimado para proveerle a nuestros empleados equipo protector. De hecho con este caso de hoy son 3 los empleados que han resultado positivos a la prueba del COVID", concluyó la ejecutiva municipal.

