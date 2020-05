Alcalde de San Lorenzo defiende labor secretario Educación por apertura comedores

El alcalde de San Lorenzo, José “Joe” Román Abreu defendió el jueves al secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández por el manejo de la apertura de los comedores escolares.

“Yo quiero ser justo y yo no estoy por defender a nadie aquí, pero la verdad es la verdad… Él (secretario de Educación) hizo el trabajo. La gobernadora nos atendió y el compañero presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina participó de las reuniones también y nosotros informamos a nuestros asociados y a nuestros federados. Si alguno no leyó (no es culpa del secretario)”, dijo Román Abreu en entrevista radial (WKAQ).

Las expresiones del ejecutivo municipal se dan en medio de las críticas y denuncias luego que el miércoles iniciara el servicio de preparación de alimentos en los comedores escolares para que personal de los municipios los distribuyan a las personas necesitadas en medio de la emergencia por el COVID-19.

“Es un corto tiempo y aún con el corto tiempo sirvió los alimentos. Tenía que hacerle las pruebas a las empleadas de comedores, le hizo las pruebas y 30 de ellas salieron positivas. Eso es un proceso complicado. Más aún tenía que coordinar con todos los directores regionales para que esto en coordinación con los alcaldes se hiciera la estrategia de cómo se iban a entregar”, dijo el alcalde.

“Decir que solamente se abrieron 80 comedores es porque así lo determinaron los alcaldes. Hay municipios que decidimos estar completos como el de San Lorenzo. No repartimos el miércoles, vamos a repartir el lunes, cuando estemos listos y preparados”, agregó.

Román Abreu aseguró que la gobernadora ha mantenido comunicación efectiva con él y que en tiempos de emergencias como esta, “no puede haber la cuestión política. Esto se trata de la vida de los seres humanos que es más importante que la afiliación política que uno tenga”.

