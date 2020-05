Trujillo Alto brindará 13 mil almuerzos semanales gratuitos a niños y jóvenes

El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, anunció que con la colaboración de la Autoridad de Alimentos Independiente del Colegio Santa Cruz y el Departamento de Educación, comenzarán el próximo lunes a brindar libre de costo 2,600 almuerzos diarios de lunes a viernes para los niños y jóvenes de 1 a 18 años residentes de dicho municipio.

Esta iniciativa designada como Acción Solidaria, se extenderá hasta el 30 de junio de 2020 y contará con ocho centros de distribución bajo la modalidad de servicarro.

“Puerto Rico ha pasado por mucho, ha sido un año difícil y ahora con esta emergencia vemos a muchas familias pasando necesidad, por eso nos hemos concentrado crear iniciativas que alivien esa carga, no queremos que ningún niño en Trujillo Alto se quede sin comer”, enfatizó Cruz a través de declaraciones escritas.

Cruz detalló que se despacharán comidas calientes, completas y nutritivas en los siguientes puntos de distribución: rotonda detrás de la Casa Alcaldía en el Barrio Pueblo (11:00am), Escuela José F. Díaz en el Barrio Carraízo (11:00am), Complejo de Seguridad Pública en el Barrio Cuevas (11:30 am), calle 2 frente al Colmado Martínez en el Barrio Saint Just (11:30 am), parque de pelota del Barrio La Gloria (12:00pm), Capilla Católica Nuestra Señora de la Providencia en el Barrio Dos Bocas (12:00pm), centro comunal de Parcelas Ramón T. Colón en el Barrio Quebrada Negrito (12:00 pm) y en la Capilla Ermita del Espíritu Santo en el Barrio Quebrada Negrito (12:00pm)

“Debido a la emergencia que estamos viviendo tenemos que hacer la entrega a modo servicarro y cada persona deberá tener su mascarilla puesta. Tenemos que llevar ayudas a nuestra gente, pero de manera segura y responsable, por eso no entregaremos almuerzos a transeúntes, ya que no queremos tener aglomeración de personas. En caso de que la persona no tenga transportación, vamos a identificar esos casos a través de las iglesias y líderes comunitarios y le haremos llegar el alimento a su hogar”, concluyó el alcalde.