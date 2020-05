Secretario de Salud subraya importancia de “responsabilidad social” en negocios que reabran puertas

El secretario de Salud, Lorenzo González, instó a patronos y empleados a ejercer “responsabilidad social” en el proceso de reapertura gradual de la economía que comenzó esta semana y puntualizó que la administración de pruebas diagnósticas de Covid-19 en el espacio de trabajo son esenciales, a pesar de que no aparecen como requisito en la nueva orden ejecutiva ni en las guías del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

“Uno de los requisitos (para la reapertura) era la política de procedimiento de distanciamiento, el segundo requisito era el PPE (la entrega de equipo de protección personal) y tercero las pruebas. Definitivamente tenemos que redoblar ese esfuerzo dirigido a las entidades que se van a reintegrar a la economía. No hay duda”, dijo ayer González en una conferencia de prensa.

Cuando periodistas le recordaron que no existe normativa que obligue a un empleador a realizar pruebas como condición para reactivar sus operaciones, González señaló que el Departamento de Salud tiene que “enfatizar la importancia de las pruebas”.

“Me lo llevo (el planteamiento) conmigo. Estamos hablando también de responsabilidad social. La importancia de la responsabilidad social patronal, pero también del empleado. La orden, si mal no recuerdo, reclama que ningún patrono puede penalizar a un empleado que no quiera someterse al proceso y aquel patrón que no cumpla con los requisitos de la disposición”, agregó el secretario.

Según el funcionario, los empleados deben ejercer presión sobre sus patronos para que administren pruebas diagnósticas.

“Este es el momento y nos da información. Si tienes una persona positiva y se inserta en el proceso laboral, con 50 personas a su alrededor, dónde está la responsabilidad. Tiene que haber una responsabilidad personal y patronal”, insistió González.