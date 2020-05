Oficial: Eliezer Molina buscará la gobernación de Puerto Rico

View this post on Instagram

Bueno ya es oficial…..aquí la certificación de la CEE como Candidato a la Gobernación de Puerto Rico, el único candidato independiente. Cabe señalar, que la envían hoy ya que ayer el Lic Juan Antonio Corretjer le sometiera una moción de ejecución de sentencia porque simplemente no querían. Muchas gracias a todos, ahora por primera vez Puerto Rico tiene un candidato pobre de pueblo!!!!! Mil gracias 🇵🇷