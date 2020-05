Larga y onerosa la relación de Evertec con el Gobierno de Puerto Rico

Las fallas técnicas en la plataforma digital establecida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para solicitar asistencia de emergencia dejaron a decenas de miles sin la oportunidad de reclamar de inmediato el anticipado beneficio de $600 semanales.

En la tarde del martes de la semana pasada, apenas unas horas después de que se detectara el problema, un ejecutivo de la empresa de informática Evertec –a cargo del diseño del sistema– compareció a una conferencia de prensa, en la que esencialmente la compañía asumió responsabilidad por lo ocurrido e intentó liberar al gobierno de culpa por la situación.

No fue la única vez que los sistemas diseñados y operados por Evertec han colapsado en medio de la emergencia. El sábado, cuando se anunció que el gobierno había comenzado el desembolso del incentivo federal de $1,200, la avalancha de visitas provocó que clientes del Banco Popular y First Bank no pudieran acceder por varias horas a sus cuentas digitales. Algo similar ocurrió por unos minutos anoche, tras la gobernadora Wanda Vázquez anunciar una nueva ronda de desembolsos.

Al ser contactada en pasados días para solicitar una entrevista sobre estos incidentes, una portavoz de Evertec remitió a este medio a las declaraciones emitidas por la empresa en redes sociales, en las que aseguran que los servicios de ATH Móvil y Mi Banco se habían restablecido, e indicó que no se harían más declaraciones al respecto.

Historial de contratos gubernamentales

Lo cierto es que, desde mucho antes de las pasadas dos semanas, Evertec ha sido el principal proveedor de servicios de informática al gobierno, totalizando sobre $327.6 millones en contratos y enmiendas otorgados en los últimos 12 años fiscales, de acuerdo con el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

A pesar de que cerca de 40 instrumentalidades gubernamentales han contratado con Evertec en ese periodo, unos $291 millones se concentran en cinco entidades: el Departamento de Hacienda, la Administración para el Sustento de Menores (Asume), el DTRH, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

Hacienda es la agencia que más frecuentemente y por más dinero ha pactado acuerdos con Evertec, con 54 contratos otorgados ascendentes a $92.9 millones. El 2016 fue el año fiscal más oneroso para Hacienda, al otorgar cinco contratos por un valor de $27.4 millones. Sin embargo, fue en 2011 que se materializó el acuerdo de mayor valor, mediante un contrato de $16.2 millones que fue enmendado para elevarlo hasta $17.3 millones.

En el caso de Asume, la dependencia del Departamento de la Familia ha otorgado a la empresa apenas 12 contratos, pero con valor ascendente a $73.1 millones. Entre esos acuerdos se incluye un contrato de procesamiento electrónico de datos que estuvo vigente entre 2013 y 2016 y que inicialmente tenía un valor de $12.5 millones, pero que a través de seis enmiendas alcanzó casi $30 millones.

El DTRH, en tanto, ha pactado 15 contratos con esta empresa por un total que rebasa los $50 millones. Buena parte de esa cifra es producto de $22.6 millones que se han añadido en enmiendas a los convenios originales, incluyendo un contrato, otorgado en julio de 2013, que comenzó en $1.9 millones pero se le añadieron $10.5 millones en enmiendas.

La actual secretaria del Trabajo, Briseida Torres, indicó la semana pasada que, para elaborar la plataforma de solicitud de Asistencia por Desempleo en la Pandemia (PUA, en inglés), la agencia habría tenido que enmendar su acuerdo vigente con Evertec de $4 millones. En la página del Contralor se indica que ese contrato fue enmendado –sin aumentar la cuantía– el 30 de marzo, aunque el contenido de la enmienda no está disponible.

De los 341 contratos gubernamentales que ha obtenido Evertec en los pasados 12 años, el de mayor cuantía lo otorgó el BGF en 2014, en un acuerdo de servicios técnicos por $42.4 millones que, tras una serie de enmiendas, tuvo vigencia hasta agosto del pasado año. Fue el único contrato millonario que le concedió la desaparecida entidad a Evertec desde 2008. Otros cinco acuerdos entre las partes ascendieron, de forma combinada, a poco más de $600,000.

Los acuerdos entre Evertec y la OAT, en tanto, suman $31.9 millones, de los cuales $20 millones corresponden a un contrato de procesamiento de datos otorgado en 2015 y que expiró el pasado 31 de marzo. Ese mismo día las partes acordaron un nuevo contrato por un año y $2.9 millones para que Evertec provea el mismo servicio.

En total, han sido 14 los contratos otorgados por la OAT a Evertec desde 2008.

Desde 2012, la mayoría de los contratos gubernamentales han sido otorgados a Evertec Group, una compañía de responsabilidad limitada que sirve como el brazo operacional de la matriz, Evertec, Inc., de acuerdo con el informe financiero de la empresa correspondiente al 2019.

En dicho informe se destaca que Banco Popular, empresa que creó Evertec como una subsidiaria en 1988, continúa siendo el principal accionista de Evertec, Inc., ostentando el 16.2% de las acciones comunes al 31 de diciembre pasado.

Sin embargo, el documento señala que el 43% de los ingresos de Evertec provienen del acuerdo de servicios con Popular, vigente hasta 2025.

Desde 2012, Evertec Group se acoge a la Ley de Incentivos Económicos, que le permite pagar una tasa preferencial sobre ingresos de 4%, así como ciertas exenciones de impuestos municipales y de propiedades.