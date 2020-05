DACO recibe querellas por situaciones con gimnasios y colegios privados

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ha recibido varias querellas por situaciones reportadas por los consumidores respecto a gimnasios y colegios privados.

La información se desprende de los datos ofrecidos por el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), general José Burgos.

“Hemos recibido 37 querellas relacionadas al incumplimiento del contrato por parte de los gimnasios. Y estaremos buscando las alternativas posibles que beneficien al consumidor”, dijo Burgos en declaraciones escritas.

En las redes sociales se han divulgado denuncias de clientes de que HCOA Fitness estaba cobrando las mensualidades a pesar que no se podían visitar los mismos por el cierre para evitar los contagios del COVID-19. La actual orden ejecutiva que se extiende hasta el 25 de mayo tampoco permite la operación de estos establecimientos.

El miércoles, el presidente de HCOA Fitness, Rick Bouza anunció a sus miembros que continúa procesando aceleradamente la congelación o cancelación de membresías y atendiendo a sus socios a través de su Departamento de Servicio al Cliente. Alegó que han atendido a 9,832 clientes por teléfono, han congelado o cancelado 1,600 membresías y respondido a 4,432 correos electrónicos recibidos por nuestro enlace de servicio al cliente.

Detalló que los miembros que no opten por cancelar, tendrán un crédito por la cantidad de meses que no pudieron asistir a los gimnasios y tienen acceso ilimitado a sobre 300 clases virtuales. En ninguno de los casos se cobrará por servicios no rendidos. Los que no cancelen tendrán ese tiempo a crédito.

Por otro lado, el comisionado del NMEAD informó que el DACO sigue recibiendo y atendiendo situaciones con los colegios privados y que ya suman a 152 los quejas y querellas por parte de los consumidores ante la exigencia de pagos de mensualidades, matrícula y otros requerimientos.

De otra parte, Burgos señaló que los inspectores del DACO han emitido 113 multas a comercios por incumplimiento a las órdenes de congelación de precios o márgenes de ganancia que están vigentes desde que comenzó la emergencia por el COVID-19.

Entretanto, Burgos detalló que se han visitado sobre 1,418 establecimientos en toda la isla que en su mayoría han estado en cumplimiento. Relacionado a los condominios, los mediadores de la agencia han atendido 39 consultas a Juntas de Titulares por situaciones a la orden del DACO.

