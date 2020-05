Buscan moratoria de 12 meses en reporte al crédito ante la pandemia

El representante José Aponte Hernández informó el miércoles, que se encuentra evaluando acciones para que las compañías de reporte de crédito, Equifax, Experian y TransUnion, extiendan por un año el mismo nivel de crédito que tenían los ciudadanos antes de haberse decretado la pandemia mundial a causa del COVID-19.

“Es una realidad que muchos puertorriqueños han perdido su trabajo a consecuencia del impacto del COVID-19. Muchos otros han visto sus ingresos severamente reducidos también. Todos los estudios económicos, tanto en Puerto Rico como en nuestra nación, los Estados Unidos, señalan que el efecto en el bolsillo de la gente se extenderá hasta el próximo año. Muchos no tendrán la misma capacidad económica que tenían antes de ser declarada la pandemia. Esa es la nueva realidad que debemos enfrentar. Es vital que el crédito de nuestra gente no sufra por esta situación de índole histórica. Por eso estaremos evaluando las acciones para que no se afecte la empírica (puntación de crédito) de nuestra gente”, señaló Aponte Hernández en comunicación escrita.

Explicó que entre las acciones en estudio por el legislador se encuentran el que las tres empresas de medición de crédito validen el último informe del mes de febrero de 2020 como la puntuación del ciudadano por un espacio fijo de 12 meses a partir de marzo de este año.

Mencionó también, que se está evaluando someter legislación para que toda entidad financiera en Puerto Rico emita una certificación a estas tres empresas corroborando el impacto de esta pandemia en el crédito de sus clientes y solicitando que no se afecte el nivel de empírica de los mismos.

“Mucha gente, aun después de que eliminarse el toque de queda, no tendrán trabajo y se verán forzados a incumplir con algunas de sus obligaciones crediticias, como el pago del vehículo de motor, tarjetas de crédito e hipotecas, entre otros. No es justo que se penalice a nuestros consumidores por esta pandemia. Si se hace, se les hará muy difícil recuperarse de esto y eso no es apropiado. Por eso estaremos trabajando un paquete de medidas legislativas, así como estaremos en los próximos días enviando cartas a las agencias Equifax, Experian y TransUnion para comenzar a delinear un plan de acción que permita establecer un periodo de gracia crediticia de 12 meses. Esto sería un salvavidas para nuestra gente”, añadió.

Señaló que la economía de Estados Unidos ha dejado de crecer, entrando en una recesión aguda provocada por la pandemia. Según muchos informes, incluyendo el Pronóstico Anderson de la escuela de negocios de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), la economía comenzará a recuperar terrero, paulatinamente, a finales del mes de septiembre y no sería hasta mediados del 2021 que se entraría en una fase de recuperación completa.

La Organización Mundial de la Salud, adscrita a las Naciones Unidas, declararon el pasado 30 de enero el COVID-19 como una pandemia mundial.

