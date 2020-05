HCOA Fitness procesa congelación y cancelación de membresías

HCOA Fitness anunció a sus miembros que continúa procesando aceleradamente la congelación o cancelación de membresías y atendiendo a sus socios a través de su Departamento de Servicio al Cliente.

“A esta fecha hemos atendido a 9,832 clientes por teléfono, hemos congelado o cancelado 1,600 membresías y respondido a 4,432 correos electrónicos recibidos por nuestro enlace de servicio al cliente. Respondemos tan rápido como humanamente podemos, y estamos reforzando nuestro cuadro de servicio al cliente”, dijo Rick Bouza, presidente de HCOA Fitness.

Los miembros que no opten por ello, tendrán un crédito por la cantidad de meses que no pudieron asistir a los gimnasios y tienen acceso ilimitado a sobre 300 clases virtuales que sigue ofreciendo HCOA. En ninguno de los casos se cobrará por servicios no rendidos. Los que no cancelen tendrán ese tiempo a crédito.

HCOA envió un correo electrónico a todos sus miembros con acceso gratuito exclusivo a YFM, una plataforma en línea con ofertas de clases como artes marciales, yoga y entrenamientos HIIT. Se les proporcionó por correo electrónico un código de acceso.

“Si no ha recibido su código, los socios nos pueden llamar al 305-593-1099 o enviarnos un correo electrónico a: [email protected] para hacerle llegar el código o procesar su cancelación. Si ya lo hizo, el cliente debe tomar en consideración que nos toma unas semanas procesar cada pedido. No es automático, pero ningún cliente perderá su dinero,” añadió Bouza.