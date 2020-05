Desestiman demanda de 313 en contra del Departamento de Salud

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda presentada por la empresa 313 LLC para que obligaran al Departamento de Salud recibir las pruebas para detectar el coronavirus COVID-19.

“Dictamos sentencia desestimando la demanda de sentencia declaratoria y solicitud de injuction preliminar, presentando por 313 LLC, por falta de un daño irreparable al existir remedios ordinarios para la resolución de la controversia”, dicta la decisión del Tribunal que atendió el juez superior Anthony Cuevas Ramos.

El recurso legal había sido presentado para que Salud recibiera las pruebas solicitadas , luego de que el secretario de la agencia, Lorenzo González, expresara que buscaba que le hicieran un ajuste en el costo ya que el precio era uno alto en comparación a como se encuentran en el mercado.

Según dicta el documento, la empresa no pudo demostrar un daño claro y palpable real, inmediato y preciso, y no abstracto e hipotético; que existe conexión entre el daño sufrido y su causa de acción, y que dicha causa de acción surge bajo el palio de la constitución o de una ley, por el contrario, sus alegaciones se basan en meras conjeturas sobre daños especulativos.

Además, el togado indicó que existe otro remedio al cual los demandantes tienen acceso y agregó que esta situación se debe resolver en el proceso ordinario, y no mediante la presentación de un recurso extraordinario.

“Lo solicitado por los demandantes como remedio preliminar constituiría una resolución final de la controversia. O sea, el obligar al Departamento de Salud a recibir las pruebas de manera preliminar le daría fin a la controversia que reclama 313 que existe entre las partes. 313 no puede aprovecharse del mecanismo interdictal para evitar la posible renegociación de un contrato. Para eso no existen los remedios en equidad. No perdamos de perspectiva que, al final y a la postre, de lo que estamos hablando es de fondos públicos, dicho de otro modo, el dinero del pueblo”, agregó el juez.

