Confirman choques entre Mabel Cabeza y Quiñones de Longo

Los choques entre la entonces secretaria interina del Departamento de Salud Concepción Quiñones de Longo y la exfuncionaria Mabel Cabeza se habrían acentuado luego de que esta última supuestamente intentó retar su autoridad en varias ocasiones, según surgió hoy durante las vistas de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes.

De acuerdo con su testimonio, Cabeza admitió que no gozaba de la confianza de la ex secretaria interina de Salud y que le advirtió que la trasladaría en destaque a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico ya que esta habría minado su autoridad durante una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez. A su vez, en varias ocasiones en su testimonio, Cabeza evidenció que realizó gestiones con funcionarios de La Fortaleza —especialmente con la subsecretaria de la gobernación, Lillian Sánchez— a pesar de que no formaba parte de sus funciones en Salud y que no habían sido consultadas con Quiñones de Longo.

"Ella me dijo que no le gustaba que la retaran", dijo Cabeza entre lágrimas durante la vista cameral. A preguntas del representante novoprogresista Juan Oscar Morales, la gobernadora se reunión con Quiñones de Longo y personal de Salud el 18 de marzo. Sin embargo, Quiñones de Longo no invitó a Cabeza a participar de la reunión. La exfuncionaria logró entrar al cónclave luego de que —durante la reunión— Marisol Blasco, ayudante de Vázquez, le indicara que podría entrar a la reunión.

"Le dije que en ningún momento la había retado. Que si ella había sentido que yo había entrado [a la reunión], que si ella lo sintió como un reto, que era porque la gobernadora lo pidió [por medio de Blasco]", contó Cabeza.

Morales le cuestionó en varias ocasiones si Cabeza las razones por las cuales nunca preguntó que se le permitiera el acceso a la reunión a pesar de que conocía que Quiñones de Longo no la invitó a participar.

"En los tres años y tres meses [en el Departamento de Salud] nunca me había ido por encima de ella [Quiñones de Longo]", insistió Cabeza.

Luego de que Quiñones de Longo le notificó sobre su traslado a ASEM, Cabeza sostuvo que recibió una llamada de Sánchez en la que le dejó saber que la entonces secretaria interina la habría removido de su puesto. Dos horas más tarde, según Cabeza, Sánchez la volvió a llamar para decirle que sería destacada en La Fortaleza y no en ASEM. Cabeza fue designada para trabajar como enlace del task force médico con La Fortaleza. Sin embargo, admitió que nunca le detallaron sus funciones.

"¿No fue a donde Quiñones de Longo para corroborar [el cambio de destaque]?", preguntó Morales. "No", respondió Cabeza.

El legislador también le cuestionó a Cabeza si no le habría extrañado que fuese destacada en La Fortaleza para realizar las mismas funciones que hacía en Salud pese a que no contaba con la confianza de Quiñones de Longo. Cabeza aseguró que no le pareció raro debido a su experiencia en la agencia.

Quiñones de Longo también emitió una directriz interina el 19 de marzo en la que determinó que ningún empleado de Salud podría tramitar asuntos de la agencia con Cabeza. La exfuncionaria admitió que supo de la directriz por medio de la red social Facebook.

Quiñones de Longo también denunció ante la Comisión de Salud, según relató Morales, que Cabeza solía desafiar sus instrucciones. "Eso no es cierto", reaccionó Cabeza mientras Morales detallaba los señalamientos de Quiñones de Longo.

La extitular de Salud además habría denunciado la contratación de la hermana de Cabeza, Luzmari Cabeza en Medicaid y en la cual cobraría unos $80 a $90 la hora y la contratación de una consultora que provenía de BDO.

Cabeza, asimismo, negó que en dicha reunión la gobernadora le asignara trabajar directamente el proceso de compra de pruebas y que las tareas designadas se habrían limitado a verificar las pruebas que estaban siendo autorizadas por la Administración federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Te podría interesar: