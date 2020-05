Secretario de la Gobernación reconoce autorizó destaque de Mabel Cabeza a Fortaleza

El secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, aceptó que fue la persona que autorizó el destaque de Mabel Cabeza como enlace de La Fortaleza con el ‘task force’ médico, a pesar de las reservas que presentaba la entonces secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo.

Ante la Comisión cameral de Salud, Pabón Batlle declaró que, al momento de designar a Cabeza como enlace, no tenía conocimiento de que Quiñones de Longo hubiera firmado un destaque para que la exfuncionaria comenzara a trabajar con la Administración de Servicios Médicos (ASEM), también en destaque.

Cabeza se desempeñaba anteriormente como jefa de personal del Departamento de Salud, puesto al que fue nombrada por el exsecretario Rafael Rodríguez Mercado.

Pabón Batlle admitió que Quiñones de Longo le había expresado telefónicamente que no deseaba mantener a Cabeza en su equipo de trabajo. Sin embargo, sostuvo que la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez, le había mencionado que Cabeza, recientemente, había demostrado buen manejo del funcionamiento interno del Departamento de Salud.

“Al yo tener la información de que Quiñones de Longo quería hacer algún cambio con Mabel Cabeza, y tener el insumo de Lillian Sánchez, de que (Cabeza) había mostrado control y conocimiento de cómo operaban Salud, yo ato cabos y trabajo para ver cómo podemos hacer el destaque. Al finalizar esa reunión ya la carta estaba lista y dialogo con Quiñones de Longo”, afirmó el secretario de la Gobernación.

El presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, confrontó entonces a Pabón Batlle con una grabación del testimonio de Quiñones de Longo, en la que asegura que le entregó la carta tan pronto llegó a La Fortaleza, antes de comenzar la reunión, en la tarde del 18 de marzo.

En el audio, Quiñones de Longo sostiene que firmó la carta para ordenar el destaque sin tener la oportunidad de leer su contenido. Asimismo, aseguró que ni tan siquiera se le entregó copia del documento.

“Ella no me mencionó el destaque a ASEM. Ella le puso el visto bueno (a que se convirtiera en enlace con el ‘task force’) sin hacerme alguna advertencia de esta persona o razones por las cuales no quisiera que viniera a Fortaleza”, dijo Pabón Batlle, al sostenerse que la entrega a Quiñones de Longo de la carta de destaque se produjo al final de la reunión, y no antes.

Morales también presentó otro fragmento de la declaración de Quiñones de Longo, en la que la doctora afirma que Pabón Batlle –previo a esa reunión del 18 de marzo– la había llamado para indicarle que no podía remover a Cabeza ya que era “indispensable”.

Pabón Batlle aceptó que generó esa llamada porque acostumbra a comunicarse con los jefes de agencia previo a las reuniones.

“No hay correlación entre mi llamada y un alegado destaque de Mabel en Salud. La razón de la llamada fue porque (Quiñones de Longo) venía a La Fortaleza y en ocasiones me gusta llamar para ver cómo están las cosas y qué puedo hacer por ellos. En el momento en que me dice que viene, (Quiñones de Longo) me expresa la situación particular que tiene (sobre el destaque de Cabeza a ASEM)”, afirmó Pabón Batlle.

El secretario de la Gobernación igualmente se expresó “sorprendido” de que Quiñones de Longo hubiera manifestado que él era uno de los funcionarios de La Fortaleza que habían “impedido” que ejerciera sus funciones como secretaria interina de Salud.

