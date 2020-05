Salud tendría datos de unos 400 pacientes recuperados de COVID-19

Aunque aún no se publica en el dashboard del Departamento de Salud el dato de las personas recuperadas de COVID-19 en Puerto Rico, la agencia sí tiene la información que rondaría por unos 400 pacientes de los 1,843 positivos únicos acumulados al día de hoy.

Así lo reveló en el podcast Con Los Editores, el secretario de Salud, Lorenzo González, quien asegura trabajan en depurar los datos del dashboard para publicarlo actualizado tal vez a mediados de esta semana. Esta tarde habría una presentación del nuevo dashboard a la gobernadora, Wanda Vázquez, quien se movilizaría hasta el Departamento de Salud.

“Hay dos tipos de recuperado, el que sale del hospital con una molecular negativa y el que se hace una serológica y 14 días después no tiene síntomas”, explicó González. El doctor detalló que hay sobre 40 personas recuperadas en el primer renglón, el de personas que salen del hospital con prueba molecular negativa. Mientras, en el caso de los positivos de pruebas serológicas —conocidas como las pruebas rápidas— el último dato que tuvo el secretario de Salud era de unos 327 individuos. Aclaró que en ese renglón agrupa a personas que tuvieron una prueba serológica positiva y que han superado los 14 días sin síntomas, pero que eso no significa que estas personas pueden donar plasma, ya que la Cruz Roja exige 14 días adicionales sin síntomas.

Precisamente sobre la donación de plasma y los bancos de sangre, el secretario de Salud indicó que recibió una petición para urgir a la ciudadanía a donar sangre más allá del tema de plasma, pues los abastos en Puerto Rico están en niveles bajos. Dijo que el llamado del distanciamiento social tuvo el efecto de que las personas dejaran de ir a donar sangre. Se necesita sangre para procesos médicos regulares en la Isla.

González indicó que la nueva versión del dashboard va a reflejar los recuperados y va a cumplir con indicadores que han sido reclamados por diversos sectores para cumplir con estándares del CDC.

De otra parte, el titular de Salud sostuvo que en la Isla ya han realizado sobre 50 mil pruebas de COVID-19. “Estamos haciendo todas las pruebas posibles que se puedan hacer”, afirmó. Incluso, dijo que no descarta recoger pruebas distribuidas a centros que no las hayan utilizado luego de un tiempo prudente.

Sobre el sistema de rastreo necesario para el proceso de reactivación de la economía, el médico aseguró que sí existe y están muy activos trabajando en ello. Planteó que de los 1,843 positivos acumulados, Salud ha contactado entre 1,600 a 1,700 de esos pacientes. Agregó que para el 90 % de esos contactados se han rastreado con sus respectivos contactos.

González sostuvo que cuenta con el equipo de epidemiólogos regionales, que tienen esfuerzos particulares con epidemiólogos en el proyecto de pruebas en las cárceles, para la iniciativa de realización de pruebas a los centros de personas de edad mayor y otro para el esfuerzo del aeropuerto. En el caso del aeropuerto, dijo que las pruebas a los viajeros sí se reportan en el informe diario de Salud, pero que trabajan en depurar los datos de los empleados porque son personas que se hacen las pruebas varias veces y hay muchos negativos que no quieren duplicar. El esfuerzo de pruebas en el aeropuerto es con serológicas.

“Hoy no tenemos ningún muerto reportado. Para mi este es el momento más importante. Aquí no hay nada perfecto, pero si podemos decir que tenemos el 60 a 65 % de las camas disponibles, algo que Nueva York no puede decir”, destacó el secretario de Salud.

Sobre la inclusión de estudiantes de medicina en los equipos de epidemiología para el sistema de rastreo, González dijo que prefirieron utilizar primero todo el personal de Salud. “ Ya tenemos los siete equipos regionales, en la medida que tengan necesidad específica van a acceder al banco de estudiantes”, aseguró el psiquiatra.

Escucha aquí el Podcast Con Los Editores: