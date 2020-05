Cámara aprueba resolución otorga pago adicional de $200 a mayores de 65 años

La Cámara de Representantes aprobó una resolución que dispone el pago a las personas mayores de 65 años del crédito compensatorio personal reembolsable que resultará en un pago adicional de $200.

“Se ordena al Secretario de Hacienda que, para cada uno de los años contributivos 2016 y 2017, reembolse a las personas de 65 años o más, que cualifiquen, los $200 adicionales que les corresponden del crédito compensatorio personal reembolsable. La diferencia de $200 del crédito para cada año contributivo beneficiará a más de 140 mil puertorriqueños de la mayor edad, distribuyéndoles cerca de $56 millones, que en tiempos de incertidumbre económica y de crisis provocada por la pandemia del COVID-19, cobran más relevancia”, dijeron en la Exposición de Motivos de la Resolución Conjunta 687 los coautores Carlos Méndez y Antonio Soto.

El 31 de enero de 2011 entró en vigor la Ley Núm. 1, conocida como ‘Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico’. Al aprobarse este Código, la Asamblea Legislativa entendió necesario y conveniente otorgarles a las personas de mayor edad una reducción a su carga contributiva y ayudar a atender la delicada situación económica de dicha población en nuestro archipiélago, se destacó en comunicado de prensa.

En virtud de dicha pieza legislativa, no solo se mantuvo el crédito de $300 para aquellos pensionados cuya única fuente de ingresos proviene de una pensión por servicios prestados cuando la cantidad recibida no excede de $4,800, sino que, además, se le sumó un nuevo crédito compensatorio personal reembolsable de $400 para adultos mayores de 65 años o más cuyo ingreso bruto anual no excede de $15,000.

