Ladrones se llevan cerca de 19 armas de una casa en Corozal

Un robo se presentó cerca de las 7:50 de la noche de ayer en la carretera 164 barrio Palmarejo en Corozal. Allí, según informó la Policía, el querellante identificado como Gabriel Miranda alegó que alguien forzó una ventana de cristal de la parte lateral de la residencia de su hermano, logrando acceso al interior y apropiándose de varias armas de fuego, de las cuales este posee los permisos requeridos para portarlas.

Las armas robadas son una Protec calibre 25, pistola Norico calibre 7.62, una pistola FN Hertal calibre 5.7, un Revolver Smith and Wesson calibre 357, Escopeta Remington calibre 12, una pistola Raven calibre .25, una Bushmaster calibre 223, Taurus calibre .38, una Kimber, una Glock calibre .45, Colt Matchbar calibre .223, Colt Mustang calibre 380, Smith and Wesson calibre .40, Smith and Wesson calibre .38, Wilson Combat calibre 9 milímetro, una marca Remington, Smith and Wesson calibre .40, Kimber modelo Warior calibre .45, una Kimber modelo Polymer calibre .45, una marca Ultra RCP calibre .45; además se robaron un chaleco antibalas con insignia de una agencia federal.

El agente Miguel Cabrera adscrito al Distrito de Corozal refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.