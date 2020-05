Red de Movimiento Fuerte sugiere que las inspecciones tras el sismo se concentren principalmente en siete municipios

El director de la Red de Movimiento Fuerte adscrita al Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, el doctor José A. Martínez Cruzado, recomendó hoy que las inspecciones de estructuras se concentren en los municipios de Ponce, Guayanilla, Juana Díaz, Peñuelas, Yauco, Guánica y Utuado.

La recomendación del doctor Martínez Cruzado surge tras el terremoto de 5.4 grados en la escala Richter sentido en horas de la mañana.

"La energía se focalizó hacia el área de Ponce, donde se sintió fuerte y claramente comienzan a surgir las preocupaciones de la ciudadanía sobre inspeccionar nuevamente las estructuras. Me parece que debemos mantener la calma y ser ecuánimes. Mi sugerencia es que las inspecciones se lleven a cabo en los municipios donde se alcanzó un movimiento fuerte que se define como aquellas aceleraciones que alcanzan el cinco por ciento de aceleración gravitacional. Los mapas que se han publicado indican que son los que van de Yauco a Juana Díaz", afirmó Martínez Cruzado.

Al mismo tiempo, el director de la Red sostuvo que, aunque Guánica quedó fuera de ese movimiento de alcance fuerte, "sería juicioso incluirlo en las inspecciones".

"[Guánica] sufrió muchos daños y colapsos de estructuras durante los terremotos de enero, hay muchas estructuras en malas condiciones, y un sismo con poca aceleración puede terminar de derribar parte de esas estructuras", argumentó.

Por otro lado, Martínez Cruzado también sugiere que se incluya a Utuado debido a que "se experimenta una amplificación sísmica enorme". Según informó, esto ocurre especialmente en el Barrio Salto Arriba.

El experto culminó explicando que lo preocupante sería las escuelas, pero que al no estar abiertas, no tienen urgencia. Sin embargo, habría que revisar las casas para tomar la decisión de permanecer o irse.

"Lo que siempre ha sido bien preocupante han sido las escuelas y ahora mismo están cerradas. Así que, en el corto plazo, no hay urgencias de ir a inspeccionarlas porque los niños no tienen que presentarse el lunes. Sería prudente esperar la posibilidad de réplicas, no es que esté prediciendo que eso vaya a suceder, pero tenemos que tener cautela. Las personas deben verificar sus casas y si realmente están averiadas, en esos casos deben tomar la decisión de salir o mantenerse en ellas", finalizó.