Médicos causan polémica al bailar con un "cadáver" con la etiqueta Covid-19

Un grupo de enfermeros causó polémica luego de publicar un video para la plataforma Tik Tok en donde se les ve bailando con un “cádaver” etiquetado como Covid-19.

El personal médico intentó replicar el popular video meme de los africanos que danzan con un ataúd y que se suele relacionar con alegorías a la muerte, pero los usuarios de redes sociales consideraron el clip de mal gusto e inmediatamente comenzaron a atacarlos por redes sociales.

