Federación de Voleibol pide que se aclare la reglamentación para el deporte en la crisis por COVID-19

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), Dr. César Trabanco, exigió hoy al gobierno que aclare el plan de trabajo para el regreso del deporte local tras este no ser incluido en el plan escalonado que circuló el Task Force médico de la isla.

En el documento circulado por los médicos se establece que la reapertura de establecimientos de actividades multitudinarias como los cines y teatros no es recomendable en estos momentos.

El doctor Trabanco, además, pidió que el deporte sea tratado como una industria aparte.

"Basado en esas recomendaciones no tenemos una fecha para dar inicio al deporte y, entendemos que hasta que no suceda: una vacuna o la cura, ya sabemos que no hay fecha, pero que nos digan qué fecha están considerando. El Gobierno tiene que saber que nosotros necesitamos que el deporte sea incluido como un ente aparte. Es una industria que crea empleos", afirmó el también endocrinólogo.

Por otro lado, Trabanco afirmó que su intención no es que se comience a jugar de inmediato, sino que se le informe si se considerará el deporte o se considera entretenimiento dentro de los parámetros.

"No estoy pidiendo que juguemos mañana, entendemos el riesgo; estamos de acuerdo que se mantenga el toque de queda y las restricciones, pero que nos den una fecha. Que nos digan si lo van a reconsiderar (desarrollar deporte), o si van a mantener el deporte con las mismas normas que dice ahí (en el documento) para el entretenimiento. El deporte no lo tocan en ningún momento en ese folleto, aunque el deporte se pudiera considerar un entretenimiento", explicó el presidente de la FPV.

"Si el Task Force entiende que el deporte es entretenimiento que nos digan que le aplicarán esas mismas normas, o que nos digan qué por falta de tratamiento, cura o vacuna, no podremos jugar; entendiendo que cada deporte es diferente y se pudiera atender de manera individual", puntualizó.

El presidente culminó la carta afirmando que no pide trato preferencial, sino que se detalle cuáles son las guías a seguir para la reapertura del deporte.

"Yo no estoy pidiendo un trato preferencial para el deporte, estoy pidiendo fechas estimadas que se puedan considerar, y bajo qué condiciones se pueden hacer deporte", finalizó.