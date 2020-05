Apuestan a la carne de cerdo local ante posible escasez del producto en Estados Unidos

La industria de supermercados ha apostado a la carne local con el propósito de atajar el posible impacto en el precio de ese alimento que pueda tener el cierre de algunas procesadoras en Estados Unidos debido al COVID-19.

El vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, dijo a Metro que aún es prematuro para determinar si se dará un aumento en las distintas carnes, sin embargo, detalló que han comenzado a comprar producto local.

"Es difícil decirlo, la lógica comercial y económica dice que cuando hay un aumento en la demanda, pues los precios suben, sería una expectativa razonable. Ahora, estamos hablando de muchos productos, de muchos suplidores y va a haber alternativa y lo que está ocurriendo es que se está revirtiendo, el pasado mes y pico se ha estado redirigiendo las carnes que iban a otros segmentos, por ejemplo los restaurantes y los hoteles", comentó el portavoz de MIDA.

Reyes afirmó que ha habido autorización federal para productos que usualmente se distribuían en restaurantes y hoteles se vendan al detal. Asimismo, dijo que la producción local de carne ha ido en aumento.

"Es difícil en este momento ver cuál va a ser el impacto en términos del precio. Porque, a pesar de que sí está habiendo una limitación en algunas procesadoras, en algunas plantas, por otro lado, la industria ha buscado otras alternativas", agregó.

Reyes mencionó que han coordinado con productores de carne de Puerto Rico, quienes tienen para suplir a los supermercados. "Hicimos esa gestión de poner en contacto a compradores con suplidores", sostuvo.

Compra podría representar alivio para productores de cerdo local

Mientras, Néstor Maldonado, presidente de la empresa productora de cerdo La Ceba, indicó que el cierre de los comedores escolares desde que comenzó la emergencia del coronavirus en la Isla afectó la venta del producto.

"En la industria de cerdo en Puerto Rico la mayoría de los productores producen para el programa de Comedores Escolares. Hay otro por ciento más bajito que brega lechoneras y lo que hacemos nosotros que es directo a los supermercados", explicó. Este agregó que los productores que proveían a los comedores escolares tienen inventario para suplir, que asciende a aproximadamente 1,000 animales.

Asimismo, dijo que los animales están casi sobrepasando el peso que se establece para sacrificarlos para el consumo, hecho que no solo representa más gasto para los productores, sino que afecta el trabajo a futuro. Los productores locales han mantenido reuniones con la industria de supermercados y con el Departamento de Agricultura para suplir, hecho que les permitirá salir de su producto y a la vez mitigar la potencial escasez de carne.

"Hay carne de cerdo local para consumo, carne de buena calidad", sentenció Maldonado. El presidente de la empresa La Ceba dijo que en la Isla están regulado por entidades federales.

Pendientes los supermercados a la nueva Orden Ejecutiva

Mientras, el vicepresidente de MIDA confirmó que se mantienen al pendiente de la nueva Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez que flexibiliza algunas actividades comerciales.

"Ella no mencionó nada en el mensaje, así que no parece que vaya a cambiar nada. Nosotros sobre todo nos interesaba también que expandieran los horarios diarios, pero parece que eso no va a ocurrir", expresó sobre la petición que habían hecho de volver a abrir los supermercados los domingos.