Rechazan que arresto de activista haya sido para silenciar protestas

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto, rechazó que el arresto de Giovanni Roberto se haya gestado para acallar las manifestaciones que pudieran surgir hoy en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

Roberto —fundador de la organización Comedores Sociales— fue arrestado ayer por varios agentes de la Policía en momentos en que reclamaba mayor acceso a ayudas gubernamentales, especialmente por familias que no han podido acceder a la compra de alimentos debido a la crisis por el coronavirus.

"No, para nada. Por lo menos enviar mensajes, aquí no estamos para eso… No ha habido ningún tipo de intención. [La libertad de expresión] es un derecho constitucional", señaló Soto en entrevista con Metro.

Roberto permaneció detenido ayer por espacio de unas nueve horas y no fue hasta las 9:00 p.m., que una jueza no encontró causa para validar su arresto, por lo que los cargos de obstrucción a la justicia y violación al toque de queda no prosperaron.

"¿[Que se hayan caído los cargos] no es esa la mejor muestra que se trató de un arresto inconstitucional?", preguntó Metro.

"No conozco los detalles del arresto o de la causa o cuál fue la radicación de los cargos que le presentaron a este caballero. Sin embargo, como hemos dicho la propia Orden Ejecutiva no hace exclusión del derecho a manifestarse. Es un derecho constitucional que tenemos todos", planteó.

Y aunque se le cuestionó si esa directriz se le ha dado a los agentes de la Uniformada, Soto reiteró que el derecho constitucional a la libre expresión se mantiene vigente siempre y cuando se mantengan las medidas de distanciamiento social. "Nuestra exhortación es que a que lo puedan hacer [manifestarse], pero que se haga de forma ordenada y evitando el contacto directo con otras personas", comentó el funcionario.

El lunes, el secretario de Justicia federal, William Barr, advirtió a los secretarios de Justicia de todas las jurisdicciones que las restricciones de movimiento y de distanciamiento social impuestas no podrían limitar el derecho a la libertad de expresión.

