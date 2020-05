No debe haber represalias contra quienes no puedan ir a trabajar

A solo días de que se suscite una reapertura de las industrias de manufactura y construcción en la isla, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, aseguró hoy que existen salvaguardas para aquellas personas que no tengan con quien dejar a sus hijos en caso de que se les requiera ir a trabajar.

Durante una entrevista con Metro, el funcionario comentó que personas —como aquellas que no tienen con quién dejar a sus hijos mientras laboran— estarían protegidas por regulaciones federales. Esto, particularmente, cuando los estudiantes del Departamento de Educación y las escuelas privadas están ofreciendo sus cursos por medio de plataformas digitales y a distancia.

"Sí, hay disposiciones federales para aquellos empleados o personas que tengan que ir a trabajar que cubre particularmente lo que es el COVID-19 y que no tengan a quien dejarle sus niños", comentó el funcionario. Soto, sin embargo, no pudo precisar cuáles son esas directrices federales. Asimismo, indicó que las personas que enfrenten este tipo de acción por parte del patrono deberán acudir al Departamento del Trabajo.

Ante esto se mostró confiado en que —aunque el Departamento del Trabajo está sumido en una crisis debido a la avalancha de solicitudes de desempleo en medio de la emergencia— la agencia pueda atender querellas por represalias a aquellas personas que sus patrones los penalicen por no asistir al trabajo.

"No es incompatible que el Departamento del Trabajo pueda atender eso porque son divisiones totalmente distintas. El Negociado del Desempleo es un grupo bastante grande de cerca 100 funcionarios que están día a día trabajando con esto y han integrado otras oficinas que están relacionadas. Pero esta en particular donde las personas pudieran presentar alguna queja va a esta funcionando con su propio personal y no va a interferir el uno con el otro", dijo.

Se espera que hoy la gobernadora Wanda Vázquez firme la nueva Orden Ejecutiva que entrará en vigor el próximo lunes. La mandataria, no obstante, anticipó que el toque de queda se mantendrá y que solo podrán abrir las industrias detalladas en la nueva orden.

