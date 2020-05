Junta de Control pide al Tesoro que se apruebe el plan para entregar los $1,200

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, envió una carta al Departamento del Tesoro en la que pide que se apruebe el plan del Gobierno de Puerto Rico para distribuir el incentivo de $1,200.

Asimismo, en la misiva, dirigida a David J. Kautter, Subsecretario de Política Fiscal del Departamento del Tesoro, Jaresko expone que para acelerar el proceso de desembolso, la Junta autorizó el desembolso de $400 millones en fondos para que se inicie el envío del dinero a los ciudadanos inmediatamente después de que se apruebe el Plan. Asimismo, mencionó que esa cantidad será reembolsada al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico una vez que se reciban los fondos de Estados Unidos.

#CartaJSF al @USTreasury exhortando a que se apruebe el Plan Propuesto para el Pago del Incentivo Económico en Puerto Rico.

