Aún no se abrirán los centros comerciales de Puerto Rico

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto, sostuvo en la mañana de hoy, viernes, que todavía no se abrirán los centros comerciales de Puerto Rico.

Este hizo las expresiones luego que la gobernadora Wanda Vázquez anunciara la noche de ayer, jueves, la nueva Orden Ejecutiva que entra en vigor el próximo lunes, 4 de mayo.

La dicha OE da luz verde a la primera fase de la reapertura de la economía del sector privado tras los casos y muertes por coronavirus COVID-19 que se han registrado en la isla.

"No, en este momento no. Esta fase de activación económica no se está vislumbrando para nada", manifestó Soto en entrevista con Radio Isla 1320am.

Sin embargo, el funcionario público indicó que más adelante se podría considerar abrir los "shopping centers", dentro de lo que se define como comercio de venta al detal.

