Previsible la avalancha de solicitudes de desempleo

La falta de acceso a ayudas gubernamentales en medio de la emergencia por el coronavirus —también conocido como Covid-19— solo denota que el gobierno no se preparó lo suficiente para atender una avalancha de solicitudes.

Al menos así opinaron dos ex secretarios del Departamento del Trabajo, quienes argumentaron que era previsible que hubiese un aumento de solicitudes debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento social implementadas por la gobernadora Wanda Vázquez para detener los contagios por el virus.

"El problema que yo veo es un gobierno de improvisación y que no se prepararon a tiempo. Todas estas cosas que están pasando eran previsibles desde mediados de marzo [cuando se anunció el toque de queda]", dijo Frank Zorrilla, ex secretario del Trabajo bajo la administración de la exgobernadora Sila María Calderón.

El exfuncionario planteó que debió preparar la infraestructura de sus sistemas para recibir más solicitudes debido a que decenas de puertorriqueñas dejarían de trabajar debido al toque de queda que significó el cierre indefinido de muchos comercios e industrias de toda índole.

"Son personas que eran autosuficientes, que vivían de mes a mes, que no recibían ayudas gubernamentales como los cupones o Asistencia Nutricional, ni pago por desempleo…Ahora de momento, se quedan sin ingresos y necesitan para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y el Departamento [del Trabajo] no ha estado ahí para responder", señaló Zorrilla en entrevista con Metro.

"Esto raya en una crisis alimentaria para un grupo bien grande de más de 200,000 personas", añadió.

En cuanto a los sistemas de informática —que han sido uno de los mayores obstáculos de la agencia— el exfuncionario insistió en que la entidad pública cuenta con suficiente personal de informática para atender un aumento en solicitudes y que debieron haber planificado desde que la gobernadora ordenó el toque de queda. Por semanas, las personas han reclamado que el portal electrónico está fuera de servicio o que no les responden las llamadas en el Departamento del Trabajo.

"Lo que se escuchan son excusas", sentenció. Recomendó además a que se establezcan desembolsos inmediatos para acelerar las ayudas ya que podría demorar mucho tiempo en lo que la agencia valida la información con el patrono. "Hay que salir de la caja y hacer pagos inmediatos sujeto a reembolso que va a venir para poder mitigar los daños de estas personas", dijo. También sugirió extender los horarios de trabajo.

Por su parte, Víctor Rivera, también ex secretario del Trabajo, coincidió por separado con Zorrilla y sostuvo que el gobierno no se preparó lo suficiente para esta crisis. Asimismo, expuso que el gobierno debió haber seguido el ejemplo de otros estados donde se organizaron desde que comenzó la crisis.

"En el caso del Departamento del Trabajo, simplemente no se prepararon, no se trabajó con celeridad el tema de la infraestructura tecnológica. No tomaron el ejemplo de estados como Tennessee, Ohio y Texas, entre otros, donde se organizaron y están laborando en turnos 24/7, porque se sabía que esto iba a pasar. En Tennessee están llamando gente que cualifica pero no ha solicitado,” aseguró el exfuncionario en una entrevista en el podcast del candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá.

Vea la entrevista aquí: