No revelan si investigan casos de propietarios que piden favores sexuales

Pese a que ayer alertaron sobre patrones de hostigamiento y acoso sexual por parte de propietarios de viviendas contra personas que viven alquiladas, la Fiscalía federal en Puerto Rico rechazó precisar si cuentan con investigaciones abiertas.

"No podemos confirmar ni negar la existencia de investigaciones", dijo Nedy Carrillo, portavoz de prensa de la Fiscalía federal en la isla.

Según declaraciones emitidas ayer en la noche, el fiscal federal en la isla, Stephen Muldrow, indicó que algunas propietarios de viviendas le solicitan favores sexuales a sus inquilinos como condición para no cobrarles la renta. "Se ha reportado que otros propietarios han respondido a las solicitudes de aplazar el pago del alquiler con demandas de favores sexuales y otros actos de conducta sexual no deseada", dijo el fiscal federal en la isla.

Asimismo, sostuvo que la mayoría de las víctimas no reporta estos casos por miedo a represalias.

"Las prácticas de los depredadores relacionadas con la COVID-19 son particularmente inquietantes ya que estos propietarios se aprovechan de nuestra crisis nacional actual al hostigar sexualmente a las personas que necesitan vivienda. La Fiscalía Federal no dudará en intervenir cuando ocurra una conducta tan despreciable. Este comportamiento no se tolera en tiempos normales, y ciertamente no se tolerará ahora", sentenció Muldrow.

La advertencia de Muldrow se da en momentos donde organizaciones como Ayuda Legal reclaman al gobierno a que otorgue un subsidio de renta para aquellas personas que viven bajo la modalidad de alquiler en medio de la emergencia por el coronavirus.

