Matria asegura que expresiones de la gobernadora no asegura apertura de comedores

La directora del Proyecto Matria, licenciada Amárilis Pagán Jiménez, dijo el jueves que las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez no significa una apertura de los comedores escolares.

“Decir que autorizó la entrega de alimentos a alcaldes que lo soliciten no es lo mismo que abrir los comedores y mucho menos decir que se atenderá el hambre de todas las niñas, niños y personas en precariedad económica”, expresó Pagán Jiménez, en comunicación escrita.

“Están usando el hambre para politiquear y están confundiendo a la gente para quitarse la presión de encima”, añadió.

Matria es una de las organizaciones demandantes en el pleito de Mandamus contra el Gobierno de Puerto Rico en el que se solicita la apertura de los comedores. “Nuestra solicitud de Mandamus se basa en las leyes estatales y federales que le imponen al gobierno de Puerto Rico, y en específico al Departamento de Educación, la obligación de mitigar el hambre en Puerto Rico. También en el Plan de Manejo de Emergencias firmado en agosto de 2019 por la Gobernadora en el cual se identifica al DE como agencia encargada de la alimentación de familias en caso de pandemia u otros desastres naturales”, expresó Pagán Jiménez.

“Las expresiones de anoche de la Gobernadora no atienden esa obligación. Divide y vencerás, dicen por ahí. Y eso es lo que se logró anoche. Con un comunicado Fortaleza sacó del medio a la Comisionada Residente, a la Asociación de Alcaldes y la Junta de Control Fiscal quienes le compraron la idea de que ya se abrieron los comedores”, añadió Pagán.

Mencionó que las expresiones de anoche no contestan la demanda y que hay interrogantes importantes que todavía necesitan ser atendidas. “Nos preguntamos: ¿Quién coordinará y localizará a los estudiantes para garantizar la entrega de alimentos? ¿Qué pasará con municipios cuyos alcaldes no puedan asumir la tarea? ¿Cómo usarán los fondos federales delegados para comedores por la pandemia? ¿Cómo rendirán cuentas? Un reclamo como el que hicieron nuestras organizaciones no se despacha con un comunicado de dos páginas”, concluyó Pagán.

