Hospital pide a ciudadanía continuar cuidados médicos durante la pandemia

La administración del Hospital El Maestro, en Hato Rey, hizo un llamado el jueves a sus pacientes y a la ciudadanía, especialmente a personas con condiciones crónicas o quienes sufren emergencias no relacionadas al COVID-19, a que sigan procurando sus cuidados médicos, como de costumbre, para evitar comprometer más su salud y seguridad durante la cuarentena que vive el país.

“Como ciudadanos responsables debemos mantenernos en casa, pero no podemos bajar la guardia con nuestra su salud. Es importante que aquellos pacientes con condiciones crónicas, los que necesitan realizarse exámenes de salud rutinarios de importancia o que sufren emergencias no relacionadas al COVID-19 coordinen sus servicios médicos, como de costumbre, con su médico o con su hospital para garantizar que se atiendan adecuadamente. Dejar para después el atender o dar seguimiento a ciertas condiciones puede traer serias consecuencias para nuestros pacientes y eso es lo que buscamos evitar”, expresó la licenciada Yarimir Rodríguez, directora ejecutiva del Hospital en comunicación escrita.

Rodríguez puso como ejemplo los casos de pacientes con lesiones de mama que han dejado pasar sus citas de seguimiento o sus biopsias de detención de cáncer y luego el panorama de su enfermedad ha sido más complicado. También relató que se han topado con pacientes que han sufrido caídas y por temor a visitar una sala de emergencias o un ortopeda las lastimaduras, inicialmente leves, luego han requerido hasta operaciones. De igual forma, existen pacientes con problemas cardiovasculares que se han complicado en sus casas y por temor a visitar la sala de emergencias han desarrollado complicaciones que se han convertido en infartos o derrames cerebrales.

“Dentro de la seriedad del momento que vivimos, hay algunas condiciones o eventos de salud que no podemos permitirnos dejar de atender sobre todo si se trata de poblaciones vulnerables como lo son nuestros pacientes con enfermedades crónicas, nuestros envejecientes y nuestros niños”, enfatizó Rodríguez.

La directora ejecutiva del Hospital El Maestro aseguró que para garantizar que los pacientes y visitantes de la institución puedan continuar con sus servicios esenciales y no descuiden sus tratamientos médicos han redoblado sus protocolos de seguridad durante este periodo de aislamiento y distanciamiento social. Entre las medidas de protección y seguridad adoptadas se destacan la apertura de una Sala de Emergencias con entrada independiente, exclusiva para pacientes sospechosos de COVID-19 y la preparación de un área de Cuidado Intensivo COVID-19 para atender pacientes positivos severos. También, se ha separado un piso solo para pacientes que necesiten ser admitidos con condiciones moderadas.

Rodríguez enfatizó que “los empleados que atienden en las áreas designadas para pacientes sospechosos o positivos a COVID-19 no atienden en otras áreas garantizando que no haya contaminación cruzada. Además, todos nuestros empleados y médicos han sido debidamente adiestrados y suplidos con todo el material de equipo protector requerido de manera que salvaguardemos no solo la salud de nuestros pacientes sino la de nuestro personal”.

Otras medidas establecidas son el lavado de manos constantemente, el distanciamiento físico en toda ocasión, a menos que sea requerido para el manejo de un paciente, un estricto cernimiento de pacientes, visitantes y empleados en su llegada a las instalaciones, la posposición de todos los servicios ambulatorios excepto las emergencias, la separación de las sillas en las áreas de espera y el uso de la tecnología para llevar a cabo reuniones virtuales evitando la conglomeración de personas en un mismo espacio. Todas las medidas adoptadas siguen las guías dictaminadas por el CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), las agencias reguladoras, y las normas vigentes en la isla.

“Estamos profundamente comprometidos con la salud de nuestros pacientes, visitantes y empleados durante esta pandemia y siempre. Nuestros pacientes y visitantes pueden continuar utilizando nuestros servicios y tener la mayor confianza de que se están tomando las medidas de protección más rigurosas para evitar contagios”, puntualizó Rodríguez.