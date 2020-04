Fiscalía federal advierte a propietarios de vivienda que piden favores sexuales en la emergencia

El Procurador General de los Estados Unidos, William P. Barr ordenó a todas las Oficinas de los Fiscales Federales de los Estados Unidos a investigar toda querella de acoso sexual relacionada con vivienda como resultado de la actual pandemia COVID-19, anunció el jueves W. Stephen Muldrow, fiscal federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“Mientras que Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos adoptan medidas drásticas para frenar la propagación de COVID-19, muchos ciudadanos han perdido sus empleos y muchos otros han visto una reducción en sus ingresos. Estas pérdidas han obligado a muchos a buscar reducciones o suspensiones de sus pagos de arrendamiento”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.

Explicó que muchos propietarios han respondido a estas circunstancias comprensivamente y con cuidado, tratando de trabajar con sus inquilinos para ofrecer ayuda durante esta crisis. Sin embargo, se ha reportado que otros propietarios han respondido a las solicitudes de aplazar el pago del alquiler con demandas de favores sexuales y otros actos de conducta sexual no deseada.

Indicó que tal comportamiento es despreciable y es ilegal. Desafortunadamente, la mayoría de las víctimas que experimentan este tipo de abuso nunca lo denuncian. Temen que las represalias pongan en peligro su capacidad de proporcionar refugio para ellos y sus familias.

“Las prácticas de los depredadores relacionadas con la COVID-19 son particularmente inquietantes ya que estos propietarios se aprovechan de nuestra crisis nacional actual al hostigar sexualmente a las personas que necesitan vivienda. La Fiscalía Federal no dudará en intervenir cuando ocurra una conducta tan despreciable. Este comportamiento no se tolera en tiempos normales, y ciertamente no se tolerará ahora”, concluyó.

En Puerto Rico se han visto denuncias de acoso sexual a través de las redes sociales. Las autoridades han dicho que investigan las denuncias e invitaron a las víctimas a iniciar una acción formal. Mientras situaciones de violencia intrafamiliar también van en aumento durante las medidas de distanciamiento social.

Para denunciar el acoso sexual en la vivienda, comuníquese con el Departamento de Justicia al (800) 896-7743 o [email protected] Para más información: https://www.justice.gov/crt/sexual-harassment-housing-initiative o en español: https://www.justice.gov/crt-espanol/iniciativa-en-contra-del-acoso-sexual-en-la-vivienda .