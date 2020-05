Federación y Asociación de Alcaldes se unen en apoyo reapertura gradual de la economía

El grupo que representa diversas industrias, entidades sin fines de lucro y varios sectores del país, para apoyar al avance en vías a la reapertura de la economía, Estamos Listos Puerto Rico Nos Toca a Todos, se reunió hoy con la Asociación y la Federación de Alcaldes en el Centro de Convenciones de Cataño, para unificar sus esfuerzos en apoyo a la reapertura gradual de la economía del país.

El propósito de la reunión fue presentar a los alcaldes los diferentes procesos, protocolos y guías que han estado estableciendo el grupo multisectorial que representa sobre 600,000 empleos en Puerto Rico, para entender cómo se puede crear un balance entre la economía y la salud y juntos trabajar hacia una reapertura gradual. En la reunión participaron los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, José Joe Román y Carlos Molina, el Representante Antonio “Tony” Soto, presidente de la Comisión de Hacienda, el CPA/Lcdo. Manuel Martínez, director ejecutivo de la comisión, junto a los alcaldes de Bayamón, Caguas, Cataño, Coamo, Naguabo, Guayanilla, Guaynabo y representación del Municipio de Ponce.

“Estamos de acuerdo con esta reapertura gradual de la economía en Puerto Rico y es responsabilidad de los puertorriqueños implementar los protocolos en sus respectivas empresas, negocios o entidades para que esta reapertura sea exitosa. Agradecidos del paso que ha dado este grupo multisectorial, que ha puesto a disposición sus planes para que sean adoptados por los diferentes sectores. Perseguimos un equilibrio con los protocolos correspondientes, cada industria tiene que someter y cumplir con los protocolos que se adapten a nuestra nueva realidad. El gobierno evaluará y tendrá confianza en que la ciudadanía adopte este nuevo escenario para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Estaremos monitoreando día a día para que esto se cumpla”, afirmó Ramon Luis Rivera, alcalde de Bayamón.

Por su parte, Carlos López-Lay Presidente y CEO de Bella Group, uno de los portavoces del grupo multisectorial, comentó; “Buscamos crear un balance, sin restarle importancia a la salud, entendemos la magnitud de esta situación, no es una competencia, es una integración, el trabajo y la salud no pueden convivir separadamente. Queremos llevar un mensaje sensato, responsable y prudente, que la empresa privada sea uno de los portavoces en términos educativos hacia esta reapertura gradual. No podemos asegurar que todos sigan nuestras guías y recomendaciones, pero sí les podemos garantizar que les estamos proveyendo las herramientas para encontrar la información. Estamos invitando a la ciudadanía a unirse responsablemente para juntos llevar ese mensaje balanceado que se entienda que en Puerto Rico tenemos que salir de las casas con seguridad, adoptando los protocolos, no para sobrevivir sino para vivir”, concluyó López-Lay.

“Fue una excelente reunión donde tanto la Federación y la Asociación de alcaldes pudimos intercambiar impresiones con la empresa privada y llegamos a la conclusión de que tenemos que proteger a nuestra gente, proteger a nuestros empleados, pero tenemos que también comenzar a una apertura que vaya gradualmente y reconocer que todos tenemos que poner de nuestra parte, ciudadanos, empresas, gobierno, trabajar de la mano para reactivar la economía de Puerto Rico”, Hon. Carlos Molina Rodríguez, presidente de la Federación de Alcaldes.

“Si no comenzamos a abrir gradualmente y de una manera ordenada, el pueblo va a tomar en sus manos la apertura de los comercios”, comentó Hon. Nelson Torres Yordan, segundo vicepresidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Guayanilla.

La reunión se llevó a cabo en un marco de armonía y apertura, en donde el grupo Estamos Listos Nos Toca a Todos, le presentó a los alcaldes su plan e informó sobre su nueva plataforma digital nostocaatodos.com, la cual servirá como herramienta para que los usuarios puedan descargar procedimientos de distintos sectores y compañías, según estén disponibles, y así comunicar cómo cada uno estará atendiendo las necesidades de prevención dentro de su operación.