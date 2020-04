Carmen Yulín Cruz: “La ineficiencia de este gobierno es palpable”

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto arremetió el jueves contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced por su tardanza en autorizar el uso de los comedores escolares para suplir alimentos a los niños y niñas del país.

“La ineficiencia de este gobierno es palpable. No pueden resolver el asunto de los desempleados y están pidiendo ayuda a los municipios. No podían manejar el asunto del hambre y le están pidiendo ayuda a los municipios. No pudieron manejar el asunto de las pruebas y los municipios tuvimos que asumir ese rol y asumir ese costo. La gobernadora tuvo que enfrentar la admisión de su propia incapacidad. Y el problema es que ha dado tantas versiones de por qué no, primero era porque la gente de los comedores escolares no quería, la gente de los comedores escolares les dice, mira yo quiero, pero con las previsiones necesarias de precaución, después era que no se podía y después resulta que se puede”, dijo Cruz Soto a preguntas de la prensa.

“Mientras estaba diciendo que los comedores escolares estuviesen cerrados para darle de comer a nuestros niños y niñas, estaba bajándole el IVU a los alimentos procesados. La vida de cualquier puertorriqueño vale lo mismo. Vale lo mismo la vida de la gente del sector público como del sector privado. La gobernadora en lo único que ha sido consistente es en su incompetencia”, añadió.

En cuanto al asunto de la información que se comparte entre el Municipio de San Juan y el Departamento de Salud sobre los casos de COVID-19, la alcaldesa de la capital señaló que sostendrá una tercera reunión con el secretario de Salud, doctor Lorenzo González Feliciano.

“Tuvimos una reunión inicial aquí en el Parque Luis Muñoz Marín el lunes de esta semana, el secretario (Lorenzo González Feliciano) y su equipo fueron al CDT de Río Piedras, que se ha convertido en el Centro de COVID. De hecho, hoy tenemos una reunión otra vez”, dijo la alcaldesa.

“Sí estamos de acuerdo en que los números no cuadran. Lo que yo quiero estar segura es, por ejemplo, una de las cosas que ya nos dijo el grupo del secretario y a mi pregunta de los números de Veteranos, si un veterano es de San Juan, si eso se incluye en el número de San Juan o se queda solamente en Veteranos. Y lo que nos indicaron es que solamente se queda en Veteranos. Las dimensiones de San Juan son distintas, hay un montón de hospitales, laboratorios, etcétera”, añadió.

“Nosotros queremos cuadrar los números, San Juan es la ciudad que más casos tiene, es la ciudad capital por aquí transcurre todo el mundo, pero es importante cuadrar esos números para saber. La pregunta no es si debemos o no debemos de abrir, es cuándo y cuán paulatinamente es posible. Hay una disposición de ambos equipos de trabajar en conjunto y de compartir información”, concluyó.