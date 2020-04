Banco Popular cerrará sucursal de la Milla de Oro el 1ro de mayo por posibles protestas

El Banco Popular mantendrá cerrada su sucursal en la Milla de Oro en Hato Rey mañana, 1ro de mayo, informó el Principal Oficial Ejecutivo de la institución bancaria, Ignacio Álvarez.

"Nosotros hemos decidido que vamos a cerrar la sucursal que tenemos en Hato Rey, el Popular Center. Me da un poquito de pena porque esa esa una de las pocas que está operando con el lobby abierto. Está el autobanco, pero obviamente lo más importante es la seguridad de nuestros empleados así que vamos a tener que cerrar esa sucursal y las personas que tienen que cambiar cheques van a tener que ir a un autobanco", expuso el ejecutivo en un aparte con la prensa.

"Nosotros respetamos el derecho de la gente a protestar, a veces no entendemos porqué las protestas están dirigidas a nosotros pero, nosotros realmente… esta vez va a ser muy diferente porque ya en el edificio casi nadie está trabajando. Viene un puñal de ejecutivos a trabajar, muy pocas personas estean trabajando en el edificio. La sucursal sí estaba abierta y me apena un poquito que las personas que la estaban usando para sus transacciones bancarias no van a tener acceso a esa sucursal mañana", agregó.

Policía cerrará avenidas

Hoy la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), denunció la intención de las autoridades gubernamentales de censurar previamente las manifestaciones que se llevarán a cabo mañana 1ro de mayo, Día Internacional del Trabajador.

El cierre de carreteras incluye las avenidas Ponce de León, frente al edificio de Liberty; Carlos Chardón, intersección con la Escuela Libre de Música; Muñoz Rivera, intersección con Avenida Arterial B; Roosevelt, intersección con calle Chile desvío a avenida Barbosa; calle México, a la altura de Liberty, desvío para la calle Uruguay y calle Chile; y calle Bolivia, a la altura de MCS Plaza, desvío por la calle Uruguay.