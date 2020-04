Se estremecen las redes con historia de madre desempleada: "Mis hijos lloran de hambre"

El relato de una ciudadana identificada con Dalia Pizarro Manso se hizo viral luego de que conmoviera a miles de personas con la historia de una madre puertorriqueña que no tenía para darle de comer a sus hijos en medio de la emergencia que ha causado el coronavirus.

Pizarro contó que visitó un supermercado y en el estacionamiento de le acercó la madre de los menores, llorando y solicitando ayuda. "Tengo dos niños en el carro no soy adicta, estaba trabajando desde hace 6 años. No me han resuelto los cupones y lo del desempleo no he tenido suerte. Mis hijos lloran de hambre", contó la ciudadana sobre la mujer que se le acercó.

De igual forma, expuso que la mamá le solicitó ayuda para comprar un paquete de arroz y alimentos para los niños. "Solo me pase la mano en la cabeza me puse en cuclillas a llorar", compartió la ciudadana que ayudó a esa familia.

Pizarro agregó que un empleado y un gerente llegaron al estacionamiento a asistir a la señora. De acuerdo con la versión de la ciudadana, el gerente le permitió entrar al supermercado y tomar los alimentos que necesitaba, mientras que Pizarro llevó a los niños a comer.

"Hay personas que se quedaron sin trabajo y no han encontrado cómo resolver", sentenció Pizarro.

El relato de la ciudadana se da en momentos en que se debate la apertura de los comedores escolares para atender a los niños de bajos recursos económicos perjudicados por la paralización que ha causado el COVID-19.

Tras múltiples reclamos de diversos sectores, hoy se indicó que la gobernadora Wanda Vázquez considera la apertura con la ayuda de los municipios.

Ciudadanos siguen a espera de las ayudas

Mientras, la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres, también solicitó ayuda a los municipios para manejar las 150,000 solicitudes de desempleo que espera bajo el programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA).

Asimismo, esa cifra no incluye las 200,174 reclamaciones nuevas de desempleo regular que han recibido desde el pasado 16 de marzo hasta el 18 de abril.

Finalmente, esta semana el Departamento de la Familia informó que ha atendido 22,000 de las 83,000 solicitudes que tienen para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). De esas solo han sido aprobadas poco más de 9,000 solicitudes.

