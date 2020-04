Hacienda discutirá mañana con el IRS posibles penalidades a los que ya recibieron los $1,200

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, anunció que mañana sostendrá una llamada con el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) para informarse sobre la posibles penalidades que podrían enfrentar los residentes de la Isla que ya recibieron los $1,200 tras llenar la herramienta digital de la agencia federal, entre otros temas.

En un aparte con la prensa, el funcionario expuso que le toca al IRS determinar cómo manejará la herramienta digital que diseñó y que, aunque se exhortó a los residentes de Puerto Rico no utilizar, resultó con fondos desembolsados.

El funcionario recalcó que continúan las conversaciones diarias sobre el plan de distribución de los fondos en la Isla, ya que podría darse una duplicidad de envíos por los que solicitaron en el IRS, así como los beneficiarios del Seguro Social.

"El que se haya recibido no significa que se solicitó adecuadamente", puntualizó.

Asimismo, Parés expuso que espera preguntar cómo el IRS manejará esas solicitudes de cara al futuro.

Pendientes a la aprobación del plan local

Mientras, Parés expuso que sigue a la espera de que se apruebe el plan, a la vez que detalló los pasos que faltan para que eso suceda.

"Eso tiene una coletilla, y es que el IRS no es el último que evalúa el plan. Ese plan viene obligado a ser aprobado por el secretario del Tesoro", afirmó. Este explicó que actualmente un equipo de ambas divisiones evalúa el documento de puerto Rico.

"El plan en los próximos días ya debe estar pendiente a esa aprobación final", sentenció. Sin embargo, no pudo precisar a preguntas de la prensa una fecha estimada para que los residentes de la Isla vean el dinero en sus cuentas.

"Mi expectativa era enviarlo ya, pero no tengo, y estoy listo para enviarlo ya, estamos listos; pero no tengo una certeza porque a pesar de múltiples preguntas de parte de nosotros, el IRS y el Tesoro no me han provisto esa información", afirmó Parés. Este agregó que las agencias federales no le han dado detalles tampoco a la comisionada residente Jenniffer González.

Por otro lado, Parés hizo un llamado a la ciudadanía a que "no se desalienten", si radicaron su planilla y no han recibido el correo electrónico que notifica que son elegibles para el beneficio de $1,200 a quienes ganan menos de $75,000 al año.

El pasado fin de semana el Departamento de Hacienda envió a 489,468 personas un correo electrónico en el que se les indica que cualificarían para el incentivo de los $1,200.

