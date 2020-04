El arte de influenciar en línea y la venta virtual efectiva

San Juan, Puerto Rico – 28 de abril de 2020 – La nueva realidad de distanciamiento social requiere ajustes en los procesos tradicionales de negocios para lograr llegar al cliente de manera eficiente y segura. En respuesta a esta necesidad el experto en ventas, Víctor Antonio, une esfuerzos con SME Puerto Rico para ofrecer el seminario en línea No Touch Selling: Using (Simple) Technology to Sell at a (Social) Distance, a transmitirse en español el martes, 5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. Entre los temas a cubrir durante la sesión se encuentran: cómo usar la tecnología de una manera simple para vender a distancia, procesos de venta efectivos en el entorno de distanciamiento social, técnicas para vencer el estancamiento personal y profesional al trabajar remotamente, así como el arte de influenciar en línea.

“Este SME Webinar forma parte de una serie bisemanal de seminarios en línea que la Asociación de Ejecutivos de Ventas de Puerto Rico, SME, está ofreciendo libre de costo para sus socios como parte de los beneficios de la membresía. A través de esta iniciativa nos enfocamos en ofrecer temas que generen valor, tanto a nuestros socios como al sector de ventas y mercadeo del país, ante los retos extraordinarios que todos estamos enfrentando debido a la pandemia del COVID-19,” comentó Juan Rivera Ramos, presidente de la asociación.

Los seminarios en línea de SME Puerto Rico están abiertos al público y los interesados en participar pueden inscribirse a través de smepr.org o Eventbrite.com, seleccionando la opción que les aplique.

Víctor Antonio posee más de 25 años de experiencia como alto ejecutivo de ventas y es autor de 13 libros enfocados en ventas y motivación. Actualmente, el SME es el representante autorizado de Víctor Antonio en Puerto Rico, con tarifas negociadas para el mercado local. Empresas interesadas en contratar los servicios de Víctor Antonio para webinars de ventas, exclusivos para sus equipos y enfocados en sus necesidades, pueden comunicarse con la asociación a [email protected]