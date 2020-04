Salud descubre sobre 18,000 nuevos resultados de pruebas de Covid-19

Aunque la cantidad de pruebas diagnósticas de Covid-19 realizadas ya no aparece en el ‘dashboard’ oficial del gobierno, el secretario de Salud, Lorenzo González, aseguró que, tras sentarse con alcaldes y representantes de laboratorios para reconciliar datos, se estima que en la isla se han tomado sobre 30,000 muestras.

Cuando hace varios días se dejó de publicar la información sobre las pruebas realizadas, la cifra se mantenía en alrededor de 13,000.

“Nos hemos reunido con la alcaldesa de San Juan para hacer un esfuerzo colaborativo de rectificar y reconciliar la data que ellos tienen. Lo hicimos también con (Laboratorios) Toledo. Tenemos 18,450 de pruebas adicionales, lo que nos pone en sobre 30,000 pruebas en Puerto Rico. Seguiremos reuniéndonos con los laboratorios en Puerto Rico para obtener la información, depurarla y poder reflejar una data certera y poder utilizarla para tomar decisiones en términos de nuestro país”, manifestó González.

De acuerdo con el funcionario, los resultados de pruebas sobre los cuales Salud no tenía conocimiento eran muestras que arrojaban negativo al coronavirus.

“Uno de los problemas que tenía el Departamento de Salud es que muchos de los ‘files’ (documentos con los resultados de pruebas) llegan manuales, no están usando el portal para generar la información directamente desde el laboratorio. Cuando nos sentamos con Toledo y nos envían los ‘files’ nos dimos cuenta que la información que estábamos rectificando era la positiva, pero los otros ‘files’, que son sobre 8,000, no se estaba entrando la información de los negativos. Ahí es donde vemos el cambio significativo de los números. Ellos tienen 18,450 (resultados) entre positivos y negativos (aunque) pueden haber (casos) duplicados. En la parte de los positivos está bastante depurada, la parte que no estaba depurada es la de los negativos”, sostuvo el titular de Salud.

González mencionó que se propone igualmente reconciliar cifras con otras entidades que tienen “alto volumen” de pruebas realizadas, entre ellas LabCorp y Quest.

Hasta hoy, según datos del gobierno, el total de casos únicos de Covid-19 se mantenía en 1,400, de los cuales 502 se atribuyen a pruebas serológicas y 898 a pruebas moleculares. Expertos han insistido que el análisis serológico no debe considerarse como una prueba confirmatoria por su alto grado de imprecisión.

El secretario González, sin embargo, celebró el súbito aumento en el dato de pruebas realizadas, al significar que Puerto Rico cruzó el umbral de las aproximadamente 21,000 que colocarían el ritmo de muestras en 6,000 por cada millón de habitantes, la cifra mínima recomendada por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades para poder elaborar modelos estadísticos confiables.

No obstante, se desconoce el desglose entre pruebas moleculares y serológicas realizadas.

El pico de contagios se sigue proyectando para la primera semana de mayo pues, según el secretario, es el estimado en el que coinciden tanto el gobierno de Puerto Rico como las autoridades federales, laboratorios privados y el Hospital de Veteranos.

González precisó que, del inventario de pruebas rápidas (serológicas) que ha adquirido el gobierno, 133,000 han sido distribuidas entre centros de salud del país y aún restan cerca de 80,000 por repartir.

En el caso de pruebas moleculares o PCR, el secretario señaló que Salud tiene 1,600 reactivos para procesar estas muestras y cuenta con 15 máquinas –provistas por la empresa Abbott– que brindan el resultado en menos de 20 minutos.

“Las vamos a usar estratégicamente porque es una prueba que nos puede ayudar en los laboratorio y particularmente en los bancos de sangre. (También) estamos pensando en que la Policía de Puerto Rico las tenga disponible. Estamos trabajando estratégicamente sobre cómo las vamos a distribuir”, comentó González.

Aunque la semana pasada el funcionario situó en 391 el total de pacientes recuperados del contagio de Covid-19, ese es otro dato que aún no se ha publicado en el ‘dashboard’.

