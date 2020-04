Proponen plan de pago para clientes de la AAA y AEE tras emergencia

El representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez anunció el martes la radicación del Proyecto de la Cámara 2480 para enmendar la Ley 39-2020 a los fines de establecer un plan de pago para todos los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que cubra las deudas generadas durante la emergencia suscitada por el COVID-19.

“Aun cuando la Ley 39-2020 asegura que ningún puertorriqueño se quede sin los preciados servicios, no se dispuso nada respecto a la deuda que se acumulará y que en su momento habrá que saldar o poner al día. De nada sirve aliviar la preocupación de la ciudadanía durante la emergencia, si no se establece un proceso ordenado para atender la deuda generada al terminar esta crisis. Tenemos que procurar que los clientes de la AEE y la AAA no estén indefensos cuando termine el periodo dispuesto en la OE-2020-023”, expresó Hernández Montañez en declaraciones escritas.

Indicó que este proyecto dispone un plan de pago para todos sus clientes. Dicho plan de pago permitirá a los clientes escoger entre las opciones de seis meses, 12 meses, 18 meses o 24 meses para saldar la deuda generada por el tiempo dispuesto en la Ley 39-2020; será sin cargos de intereses, recargos ni penalidades; y las corporaciones públicas vendrán obligadas a otorgarlo, aun si el cliente tuviera alguna deuda u atraso con anterioridad a marzo del 2020.

“La Orden Ejecutiva (OE-2020-023) impuso un ‘toque de queda’ desde el pasado 15 de marzo de 2020, limitando el tránsito de personas y ordenando el cierre de gran parte de la actividad comercial de nuestro país. La realidad es que la mayoría de los puertorriqueños no están trabajando, ni están generando ingresos para emitir sus pagos recurrentes, lo que le ha generado angustia y desespero a la ciudadanía por temor a quedarse sin sus servicios por tener sus pagos en retraso”, abundó el legislador.

“En una crisis como la que está atravesando el país hay que garantizar la prestación de los servicios esenciales de agua potable y electricidad a nuestra ciudadanía, durante y luego de la emergencia provocada por el COVID-19. Si establecemos un proceso ordenado para los planes de pago, en el que se garanticen los derechos de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, estaremos reafirmando nuestro compromiso de asegurar una mejor calidad de vida para nuestra gente”, aseguró el representante.

Te podría interesar: