En manos de la gobernadora zanjar divergencias entre informes de ambos ‘task forces’

Aunque considera que las diferencias entre los informes no son mayores, el ingeniero Emilio Colón Zavala, líder del ‘task force’ económico, subrayó que será la gobernadora Wanda Vázquez quien tendrá que conciliar las recomendaciones sometidas por este organismo asesor con las presentadas por su contraparte médico.

“La verdad es que hay algunas diferencias pero no son abismales. El ‘task force’ médico basó sus recomendaciones estrictamente en un índice desarrollado por la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros, además de eso, tomamos en consideración el número de empleados y participación de los sectores en el GDP (Producto Interno Bruto) para basar nuestras recomendaciones”, explicó Colón Zavala.

Las recomendaciones que el ‘task force’ económico presentó la semana pasada a la gobernadora no han sido divulgadas, contrario al informe del ‘task force’ médico, que comenzó a circular en el fin de semana.

Vázquez ha anticipado que esta semana anunciaría el alcance de la liberalización de actividades económicas.

El informe de los especialistas médicos contiene un índice de riesgo de contagios de Covid-19 para diversas industrias. Este índice sienta las bases para el plan de reapertura propuesto por ese ‘task force’, que se divide en tres fases.

Áreas como la construcción, la minería y la informática presentan los índices de riesgo más bajos y, por lo tanto, son los que se recomienda reanuden sus actividades más temprano. El comercio al detal, las hospederías y los restaurantes, por otro lado, exhiben mayores niveles de riesgo y debería postergarse su reactivación, de acuerdo con el ‘task force’ médico.

Colón Zavala puntualizó que algunos sectores, como la industria agrícola, han continuado sus operaciones, aunque el informe del ‘task force’ médico lo incluye entre los segmentos económicos que se reiniciarían en la primera fase. Algo similar ocurre con los servicios bancarios, que el grupo de salubristas recomienda se reanuden en el segundo bloque, pese a que –por ser considerado “esencial”– se ha mantenido abierto durante el periodo de cuarentena.

“Nosotros no hemos terminado el orden completo. Sí hicimos unas sugerencias de lo que debe ser la primera fase. Estuvimos desarrollando unas guías para hacer el regreso al trabajo un ambiente seguro y minimizar el riesgo de contagio. Además desarrollamos el modelo de cómo medir el progreso de las fases”, indicó Colón Zavala.

“Se debe medir cualquier impacto en la infraestructura hospitalaria para determinar si se continúa a la fase subsiguiente, si se mantiene en la fase donde estemos o si tuviésemos que hacer algún tipo de regresión”, precisó el ingeniero, en alusión a la capacidad de las instituciones de salud para lidiar con el volumen de pacientes que requieran atención médica en un momento dado.

Colón Zavala le restó validez a las críticas de integrantes del ‘task force’ económico que señalan que la discusión sustantiva y recomendaciones finales del cuerpo asesor recaen en un reducido grupo de miembros.

“Para serte honesto, yo he hecho mis gestiones por mi cuenta. Mucha burocracia, mucho protocolo pero muy pocas soluciones, especialmente para el pequeño comerciante. Yo me atrevería a decir que nosotros hemos sido invitados junto a otras organizaciones más como una cuestión ‘pro forma’, para decir que uno está allí. Pero, francamente, eso es un grupito allí que no sabemos cómo se eligió para dirigir el mismo y no tenemos gran poder decisional sobre qué es lo que se tramita”, dijo ayer el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jorge Argüelles.

“Como funcionan aquí las cosas es que los distintos grupos de trabajo atienden las recomendaciones, se hacen por consenso. Una vez cada uno de los tres grupos de trabajo coincide en una recomendación, va al pleno del ‘task force’ y (si) se adopta por consenso se hace la recomendación. Aquí a nadie se le ha prohibido una voz, a todo el mundo se le está escuchando y se continúan añadiendo personas todos los días”, sostuvo Colón Zavala, al agregar que todos los miembros del grupo de trabajo tienen acceso a una plataforma en línea donde se publican todas las recomendaciones que se han discutido.

