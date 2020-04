Gobernadora propone plan a cinco años para ayudar a municipios por revés Ley 29

La gobernadora Wanda Vázquez Garced propuso el lunes, un plan para ayudar a los municipios ante la eliminación de la Ley 29 que eximía a los ayuntamientos del pago del “Pay As You Go”.

“En vista del estado de necesidad en el que vivimos y para garantizar los servicios esenciales, propusimos varias alternativas como solución a la Ley 29, que hoy presentamos ante alcaldes miembros de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que incluye aportar dinero adicional para ayudar a los municipios a cubrir temporeramente sus obligaciones de cargos PayGo y de aportaciones al Plan Vital de la Administración de Seguros de Salud (ASES)”, dijo Vázquez Garced en comunicación escrita.

Mencionó que, en vista del espacio otorgado por el Tribunal Federal para alcanzar un acuerdo de buena fe en beneficio de los municipios, ha presentado varios escenarios con diferentes niveles de asistencia.

“Nuestra propuesta incluye una asistencia por un periodo de cinco años, donde durante los primeros dos años le cubrimos totalmente cualquier obligación, y parcialmente durante los últimos tres años”, dijo.

“Asimismo, como propusimos en nuestro plan fiscal sometido el pasado 28 de febrero de 2020, le proponemos a la Junta de Control Fiscal (JCF) detener los recortes a los municipios por los próximos dos años para permitirle que puedan continuar prestando servicios esenciales”, añadió.

“Mi compromiso con los alcaldes y alcaldesas en esta propuesta va dirigida a que se puedan cubrir todos los servicios esenciales de los municipios”, culminó.

