Comisionada Residente pide la desvinculen de Juan Maldonado

La comisionada residente Jenniffer González Colón solicitó hoy, lunes, que la desvinculen de la contratación de pruebas COVID-19 a pesar de que es madrina de una de las hijas del licenciado Juan Maldonado, quien es parte del trámite que investiga la Cámara de Representantes.

“Algunos, la semana pasada han tratado de vincularme a mi con la contratación que hizo el gobierno de Puerto Rico para la adquisición de pruebas. Adquisición que cuestioné a través de la prensa, tan pronto todos nos enteramos. He sido yo quien ha pedido se investigue a la saciedad utilizando las agencias federales y estatales correspondientes”, estableció González Colón en declaraciones escritas.

Explicó que es de conocimiento público que licenciado Maldonado ha trabajado en la legislatura tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. “Para aproximadamente el 2011, siendo yo presidenta de la Cámara, contraté al licenciado Maldonado como asesor legislativo, teniendo este la experiencia en el Senado y grados académicos para realizar el trabajo”, destacó.

Abundó: “en el plano personal, y a petición de él y su familia, fui madrina de bautizo de una de sus hermosas hijas”.

“La controversia de contratación del gobierno ocurrida hace unas semanas en nada tienen que ver con que hace más de 5 años me convirtiera en madrina de la menor. Los hechos no guardan relación, ni permitiré que se mezcle”, aseguró.

Argumentó que desde el 2019, específicamente desde el verano pasado, no ha tenido conversación alguna con el licenciado.

“Al igual que miles de ciudadanos han donado a mis campañas, su último donativo de $1,500 ocurrió en el 2018. Desconozco para quien trabaja ahora pues nuestra relación no entra en esas consideraciones. Yo no tomo decisiones sobre contrataciones del gobierno de Puerto Rico y para tranquilidad o pena de algunos que piensan poder tejer un macramé con esto, tampoco he recomendado para nada a esa compañía”, expuso la comisionada.

“El que yo sea madrina de la menor o conozca a su familia no significa que esté relacionada al asunto que se discute públicamente. El que insinúe lo contrario lo hace con ánimo de daño sin evidencia, sin razón, sin verdad, solo lo hacen para politiquear”, precisó.

Juan Maldonado es abogado de la firma Apex General Contractors que entró en una negociación fallida para la venta de las pruebas rápidas al gobierno de Puerto Rico. Maldonado le hizo acercamientos a través de mensajes de texto al coordinador del task force médico, Segundo Rodríguez, para ofrecerle alrededor de un millón de pruebas rápidas en representación de Apex.