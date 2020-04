Alcalde recalca dramático nivel de hambre al revelar abogada acudió a buscar alimentos para su familia

Ante la negativa del gobierno de abrir los comedores escolares, el alcalde de Cataño, Félix Delgado inició desde hoy un programa de distribución de 2,000 desayunos y la misma cantidad de almuerzos en su municipio. El alcalde sostiene que no es exagerado decir que en Puerto Rico hay gente pasando hambre en la emergencia actual por el coronavirus. “El hambre no discrimina con nadie”, afirmó el alcalde al relatar que esta mañana la primera persona en llegar a uno de los puntos de distribución de alimentos fue una abogada. “Una abogada. ¿Tu te imaginas lo que ella tuvo que pensar para llegar a buscar un plato de alimentos para su hijo?”, dijo Delgado en episodio del podcast Con Los Editores.

“Van a tener que hacer algo porque ya la gente se está desesperando. No es cuestión de que te quedes en tu casa, es que no tienes compra en tu casa”, dijo el alcalde sobre la agilidad del gobierno para proveer las ayudas como el desempleo y el Programa de Asistencia Nutricional. Delgado planteó que posiblemente hay muchos de nuestros vecinos pasando por situaciones de hambre.

El alcalde apuntó a que hay gente que vive en una burbuja y no puede ver que hay personas que perdieron sus empleos, las ayudas no llegan y no tienen ni $1.50 para comprar un café.

Delgado dijo que no existe comunicación del gobierno central con los alcaldes y que mediante el sistema de donar los alimentos a organizaciones sin fines de lucro no pueden asegurar que la comida llega a los niños que se dejaron de atender en los comedores escolares. El ejecutivo municipal sostiene hay alternativas para garantizar la seguridad de las empleadas de comedores escolares al tiempo que se aseguran los alimentos lleguen a los estudiantes necesitados. “No sabemos por qué la negativa”, cuestionó Delgado sobre la postura de La Fortaleza. Dice la postura ha sido pasar la responsabilidad del gobierno central a las organizaciones sin fines de lucro y a los municipios. Delgado descartó que haya alzado su voz motivado por las primarias en el Partido Nuevo Progresista.

Escucha el episodio del podcast aquí: