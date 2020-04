Abogado de señalado por acoso a jóvenes cree que Procuradora de las Mujeres no tiene nada que hacer

Juan Oscar Rodríguez, abogado del propietario de Pauwii Swim, Julius Ortiz, uno de los hombres cuyos nombres trascendieron en redes sociales como supuestos acosadores sexuales, expresó hoy que le sorprende que la Oficina Procuradora de las Mujeres esté “fomentando y motivando acusaciones”.

“No hay querella radicada, ni denuncia radicada tan siquiera. Lo que me sorprende grandemente de la Procuradora de la Mujer, que aparentemente no tiene nada que hacer, es que está fomentando y motivando acusaciones”, dijo el abogado en entrevista con Noticentro.

Rodríguez argumentó que se trata de comentarios de “personas que no mencionan ni sus nombres tan siquiera”.

Ortiz, por su parte, prefirió no dar expresiones sin la asesoría de su abogado.

Además, se distanció del otro sujeto señalado en redes, identificado como Jorge Javier Marrero Gerena, de Yatea Puerto Rico. Según las imputaciones en las redes sociales que trascendieron el fin de semana, ambos habrían utilizado precisamente las redes para acosar a jóvenes, algunas menores de edad.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) ya está al tanto de la situación. El oficial Iván Martínez, de comunicaciones de ICE, inicialmente indicó que "no podemos confirmar ni hemos de negar que estemos investigando".

Mientras, la gobernadora Wanda Vázquez ordenó al Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a investigar el alegado patrón de hostigamiento denunciado.

