ICE exhorta a cooperar ante señalamientos a administradores de empresas locales

Una ráfaga de acusaciones en las redes sociales señala a los administradores de las marcas Pauwii Swim y Yatea Puerto Rico como supuestos acosadores de mujeres, entre ellas menores, según alegan más de una decena de cibernautas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) ya está al tanto de la situación. El oficial Iván Martínez, de comunicaciones de ICE, inicialmente indicó que "no podemos confirmar ni hemos negar que estemos investigando".

"Como política de la agencia, ICE HSI, no puede confirmar pero tampoco negar la existencia de de ningún tipo de investigación ya que hacerlo podría perjudicar la integridad de la misma de esta existir. Habiéndole dicho esto, sí le puedo asegurar que nos tomamos muy en serio la información que recibimos y exhortamos a la comunidad que de tener cualquier tipo de información relacionada a la explotación infantil que se comuniquen con nosotros al 787-729-6969. Un oficial atenderá su llamada las 24 horas del día", destacó después el oficial en un comunicado más extenso.

En las redes sociales, los cibernautas indican que ya han relatado sus testimonios e invitan a cooperar:

Los señalamientos…

Varias mujeres denunciaron públicamente que Julius Ortiz, dueño y distribuidor de una marca de trajes de baño Pauwii Swim, supuestamente busca a las chicas por las redes sociales, las invita a medirse trajes de baño en una tienda, se mete al probador y las intenta trastear. De igual forma, señalan a Jorge Javier Marrero Gerena, de Yatea Puerto Rico, que, según indica, anda en las redes acosando a jóvenes, algunas menores de edad.

Los testimonios en las redes sociales de las jóvenes afectadas, ubican a Ortiz como un "hostigador" que cuando las llevaba a probarse los trajes de baño, las tocaba la excusa de que necesitaba "medir" para el diseño. El portal Foro de Puerto Rico señaló que algunas de ellas narraron que el hombre les daba “nalgadas”, besos en la cara y les tomaba fotos sin permiso.

“Estaba sola y mientras me estaba probando uno de los trajes de baño, me soltó el top, me dió una nalgada, me tomó fotos topless sin mi permiso mientras yo me estaba tapando, cuando me iba a ir me dió tres besos en la cara asquerosamente” narró una joven en un tweet, mientras que otra chica alegó que el individuo una vez le pidió fotos de todos los ángulos para “saber su size”. “No le bastaba con que yo le diera mis propias medidas como cualquier profesional pediría” expresó.

Un joven salió a denunciar lo que supuestamente Ortiz hizo con su ex novia: "A mi ex, el dueño de la marca le dijo que le iba a dar unos trajes de baño para promoción. Cuando ella se los estaba midiendo el tipo entró al probador tres veces a supuestamente ‘acomodarle el traje de baño’ y la toqueteó toda. Le dijo que tenía que medirle el busto sin taparse".

Otra joven reveló que cuando a penas tenía 16 años, el hombre se metió con ella al probador porque "acostumbraba a eso con las nenas de San Juan. Me tocó inapropiadamente hasta que me dijo que tenía el pezón lindo. Enfermo”.

Renuncia miembro del equipo de redes Pauwii

Mientras tanto, una joven que era parte del equipo de redes sociales dio un paso al frente y anunció que renunciaba tras las denuncias hacerse públicas.

Alicia Blanco, quien se desempeñaba manejando las redes sociales de la marca, anunció su renuncia luego de que la compañía se negara a remover de su cargo a Julius Ortiz y cortar todos sus lazos con él. La joven expresó su indignación, y solidaridad con las mujeres, a través de un vídeo colgado en la red social Twitter.

Aquí varias denuncias y los posts que se comparten en Facebook y en Twitter:

Wow lo que está pasando en Twitter con la gente de YATEAPUERTORICO y PAUWIISWIM está 🔥🔥 los están tirando al medio con… Posted by Elias Jahil on Saturday, April 25, 2020

Hace unos días subí en mi cuenta fotos con un traje de baño de Pauwii Swim porque recientemente el dueño de la marca me… Posted by ᴄʟᴀᴜᴅɪᴀ on Saturday, April 25, 2020

Sobre lo que escribí en mi último tuit del acoso por las redes por parte del que alega ser dueño de Pauwii y el de… Posted by Marcos Santana Andújar on Sunday, April 26, 2020

Al de Yateapr tuve que bloquearlo porque se la pasaba invitando a hacer fotos para promocionar sus botes y luego guiaba la conversación a preguntar si me gustaban los hombres mayores y a enviar fotos de él ❌❌❌❌❌❌ https://t.co/G61UL8iL8b — señorita playa 🌊 (@adrinicolle_) April 26, 2020

Es impresionante la cantidad de menores de edad denunciando en twitter y otras plataformas el acoso en las redes por parte del que alega ser dueño de Pauwii y YateaPR, las denuncias deben ser investigadas de inmediato por las autoridades. — Marcos Santana (@marcossantanapr) April 26, 2020

Al cierre de la edición de este artículo, las cuentas de redes sociales de Instagram y Facebook de Yatea Puerto Rico habían sido cerradas.