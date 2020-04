Consejo de Estudiantes del RUM solicita reunión con rector tras denuncias sobre clases a distancia

En una carta firmada por los respectivos presidentes de los Consejos estudiantiles y publicada a través de Twitter, el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (conocido como RUM) pidió reunirse con el rector, Agustín Rullán Toro, y el cuerpo de decanos de la institución luego de denuncias por problemas con la educación a distancia y actitudes adoptadas por profesores durante la cuarentena.

Según se desprende de la misiva, entre las conductas denunciadas profesores que no han tenido contacto con los estudiantes o que no han enviado el sílabo modificado tras el inicio del distanciamiento social, otros que limitan el tiempo de la evaluación a uno menos que el requerido por el curso, mientras que también se alertó de catedráticos que no les han permitido al estudiantado revisar su examen antes de entregarlo.

"Rápidamente, el mismo martes, 24 de marzo, cuando se comenzaron a ofrecer todos los cursos a distancia, surgieron casos de profesores que no estaban colaborando, desaparecidos/as, o que simplemente no mostraban tener ningún tipo de empatía con sus estudiantes. Aunque esto "era de esperarse" durante la primera semana, pues sabemos que todo conlleva un proceso de adaptación, el problema persiste", lee parte de la carta.

El Consejo afirmó que a través de los Consejos de las facultades se han recibido varias denuncias y preocupaciones del estudiantado.

"Diariamente, los Consejos de Estudiantes reciben un sinnúmero de quejas. Esto demuestra que hay una cantidad alarmante de profesores de nuestra institución que han fallado en este proceso de transformación y adaptación. Todavía es más vergonzoso que los casos se siguen repitiendo, incluso luego de ser reportados" manifestó el ente estudiantil.

Calendarizada la reunión para el próximo lunes

El rector del RUM, Agustín Rullán Toro, respondió a la carta otorgándole una reunión el lunes 27 de abril.

"Este rector les concede la reunión solicitada el próximo lunes a las 3:30pm. Tendrán todo el tiempo que se necesite para discutir los asuntos", expresó el rector a través de Twitter.