Salud adelantará los medicamentos a pacientes de VIH y Hepatitis C

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, anunció hoy que la agencia puso en vigor un Plan de Contingencia para asegurar que los pacientes de VIH y Hepatitis C puedan contar con el despacho adelantado de las repeticiones de sus medicamentos, en una sola transacción, para los próximos 90 días.

“Para nosotros es sumamente importante que nuestros pacientes puedan mantener su tratamiento sin interrupción alguna, por lo que pusimos en vigor nuestro Plan de Contingencia ante Emergencias para el despacho adelantado de medicamentos de VIH, y de preautorizaciones, para el despacho de antirretrovirales, en la red de farmacias de las personas beneficiarias del Programa Ryan White Parte B/ADAP (Aids Assistance Program)”, explicó el titular de Salud mediante declaraciones escritas.

Asimismo, González Feliciano, añadió que “el Plan incluye los medicamentos para el virus de Hepatitis C, que reciben los beneficiarios del Programa ADAP coinfectados con hepatitis C. A partir de ahora, el paciente no tiene que esperar a que se terminen sus medicamentos o a la fecha regular de recogido de repetición para que se le despachen los medicamentos bajo el Programa Ryan White ADAP. Esta autorización estará vigente hasta nuevo aviso”.

Por su parte, la doctora Norma Delgado Mercado, directora del Programa Ryan White, indicó que “el Plan de Contingencia contempla, a su vez, el procedimiento a seguir por las farmacias para que puedan procesar y despachar los medicamentos de VIH o Hepatitis C, según sea el caso. Igualmente, establece los procesos para el manejo de inventario de medicamentos de ADAP en sus instalaciones”.

Al momento, el Programa Ryan White costea el medicamento de VIH a más de 9,000 beneficiarios en la isla.

“Exhortamos a nuestros pacientes a que realicen las gestiones pertinentes para asegurar que su tratamiento de VIH y/o de Hepatitis C no se vea interrumpido. Pueden comunicarse con la farmacia, en la que procuran regularmente los medicamentos de su tratamiento, para adelantar el recogido de los mismos y asegurarse de que los tengan disponibles por este periodo, en lo que la situación se normaliza”, puntualizó Delgado Mercado.