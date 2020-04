Eligio Hernández asegura estar tranquilo con pasar de grado a estudiantes

El secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández anunció el viernes que todos los estudiantes del sistema público de enseñanza serán promovidos al próximo grado, como consecuencia de la crisis por el coronavirus COVID-19 que provocó la suspensión de las clases desde que se implantó la cuarentena a mediados de marzo pasado.

“Trabajamos varios temas en esta política pública. Sobre el proceso evaluativo estamos indicando que ningún estudiante va a ser calificado en sus trabajos en la emergencia con calificación de cero o de ‘F’. Esto implica que ninguno de nuestros estudiantes va a recibir una calificación que los lleve a un fracaso escolar”, dijo Hernández en entrevista radial (WKAQ).

“Si mi memoria no me traiciona, eso es correcto (es la primera que promueven de grado a todos los estudiantes). Estoy muy tranquilo. Ser justo y sensible con aquellos que están en desventaja es lo correcto ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres y las mujeres de esta bendita tierra”, agregó.

Explicó que los estudiantes que estén dentro de esta categoría se le dará una calificación de “Promovido Condicionado” (PC). Explicó que cuando comience el próximo curso, todos los estudiantes tomarán una prueba para identificar qué cosas no dominan del año académico anterior. Los primeros tres meses del próximo curso serán para reforzar destrezas.

“La condición para que ese estudiante para que esa ‘PC’ se convierta solamente en ‘P’ (Promovido) es que no tenga un problema de ausentismo o haya dejado de asistir a la escuela”, detalló.

Entretanto, explicó que a los estudiantes que tengan todas las calificaciones que permitan obtener su promedio, se le calculará bajo la fórmula regular del DE. Sobre la acumulación de promedio para estudiantes que va para la universidad, Hernández explicó que el mismo será a base de las 20 semanas de clases hasta diciembre pasado, más la ejecución de las tareas que sí pudo completar luego de eso.

Asimismo, el funcionario detalló que el semestre para los estudiantes culmina el 8 de mayo. Luego, hasta el 15 de mayo los maestros trabajarán en reposiciones y cuadre de puntuaciones. Hasta el 22 de mayo el DE y los directores examinarán el otorgamiento de notas. El 26 de mayo terminan los estudiantes con cursos en línea con alguna universidad. Los maestros finalizan el 5 de junio.

Por otro lado, dijo que las graduaciones serán en julio, agosto o septiembre, dependiendo de la situación de salud. “Si podemos hacerla presencial con prudencia, la hacemos presencial. Si tuviéramos que hacerla en línea de forma digital, estaremos examinando todas las opciones. Todos los estudiantes candidatos a graduación merecen y necesitan celebrar su graduación”, dijo.

Por otro lado, el titular del DE exhortó a los colegios privados a tomar las decisiones pertinentes con “misericordia y prudencia”.

“Las determinaciones que toman las agencias privadas dependen a las filosofías educativas a las que ellos representan. No obstante, le invitamos a que actúen con misericordia porque estamos ante una situación sin precedente en la modernidad. Actúen con prudencia, examinen la política pública que ha tomado el Departamento de Educación”, sostuvo.