David Capó confirma escasez de pruebas moleculares

El epidemiólogo del Estado, David Capó, justificó hoy que no se utilice pruebas moleculares —también conocidas como PCR— para confirmar resultados de una prueba rápida debido a que existe una escasez en el país de estas pruebas.

Entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han apuntado que la única prueba que detecta el coronavirus —también conocido como COVID-19— mientras que la prueba rápida tan solo detecta los anticuerpos del virus en un paciente, por lo que podría arrojar un falso negativo.

Aunque admitió que las pruebas moleculares son el "estándar", señaló que se ha limitado el uso de estas pruebas —tanto para diagnosticar como para confirmar resultados— debido a la escasez de estas.

"Definitivamente, la razón para no confirmarla en personas que están saludables es la misma razón por las cuales los médicos no enviaban a todo el mundo a hacerse el PCR anteriormente y todavía es por la escasez de pruebas moleculares en términos de que si tuviéramos para todo el mundo lo ideal sería hacer cernimiento a todo el mundo en Puerto Rico y hacerle la prueba molecular y ver quién lo tiene y quién no", dijo Capó en entrevista con Metro.

El funcionario indicó que reservarán las pruebas moleculares para personas con un cuadro clínico severo o en riesgo.

"Ante la escasez de ese tipo de prueba en particular que es la diagnóstica pues en realidad necesitamos entonces reservarla a aquellas que necesitemos identificar cuál es el manejo hospitalario", mencionó el epidemiólogo.

Sostuvo, a su vez, que aunque el estándar no es repetir una prueba rápida, solo se haría en casos "centinelas" o bajo vigilancia. "Ese es el approach de las pruebas rápidas repetirlas en una población que no preocupa en el momento que no preocupa a nivel clínico de que vaya a necesitar hospitalización pues, es algo que se parece repetir el cuestionario al mismo grupo poblacional y seguir identificado donde tenemos que asignar los recursos", comentó Capó.

Al momento, el Departamento de Salud solo publicó una solicitud de propuesta para comprar una cantidad indeterminada de pruebas rápidas. El anuncio no menciona una intención de comprar pruebas moleculares. Incluso, en días recientes, el propio secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, sostuvo que desconocen las razones por las cuales unas 93,000 pruebas no se han administrado. Puerto Rico está ubicado como la jurisdicción de Estados Unidos con menos pruebas realizadas per cápita.

El médico, por su parte, confesó que lo ideal es hacerle la prueba a toda la población, pero ante la ausencia de pruebas han tenido que priorizar a las poblaciones en mayor riesgo. Agregó que la ciudadanía tiene que asumir que tiene el coronavirus y seguir las medidas de distanciamiento social.

La gobernadora Wanda Vázquez, en entrevista con Metro, indicó que las pruebas no van a realizarse las pruebas al no tener síntomas pese a que muchas personas podrían tener el virus y no exhibir síntomas.

Capó, sin embargo, reiteró que el gobierno debe priorizar a quién hacerle la prueba y a quién no. "El medico no va a ordenar una prueba a una persona que no le preocupe o que no necesite un diagnóstico", dijo Capó.

